Pérgolas con sombra, juegos infantiles y áreas deportivas: así es el proyecto para reformar la plaza de la República en Gijón
El gobierno local termina un primer esbozo del plan con la previsión de cerrar el mes que viene su versión definitiva, consensuada con los vecinos de El Coto, para iniciar las obras este año
La reforma de la plaza de la República podrá empezar, si todo va bien, a finales de año. El gobierno local, a través de la concejalía de Infraestructuras, ya tiene sobre la mesa un primer esbozo de su propuesta para reimpulsar este espacio público de El Coto y atender a la que es ya una vieja demanda vecinal. Este borrador, de hecho, ya ha sido entregado a la asociación vecinal, que podrá ahora hacer las aportaciones que consideren. Gobierno y vecinos se han dado cita el mes que viene para repasar una versión ya más definida y de cara a que la licitación pueda comenzar a tramitarse pronto. Ya hay una partida presupuestaria para este año de 100.000 euros.
El primer diseño que mostró ayer el gobierno a los vecinos apuesta, según explican desde la concejalía responsable, por "una plaza más verde y más habitable". El cambio estético más relevante de los que se plantean por ahora tiene que ver con la instalación de pérgolas, que surge como la solución más práctica para solucionar el que sigue siendo uno de los principales problemas endémicos de esta plaza: la falta de espacios de sombra.
El diseño del gobierno local, también, propone crear zonas de juegos infantiles sectorizados, para adaptarlos a distintos grupos de edad, y sumar también un espacio para la práctica deportiva, una dotación que demandaban también los residentes. Se reforzará, por lo demás, la instalación de mobiliario público para mejorar las áreas de estancia, y se realizarán plantaciones de arbolado pequeño o plantas arbustivas para crear pequeñas zonas verdes.
La revisión, en un mes
Desde la concejalía de Infraestructuras explican que, tras presentar ayer el proyecto a los vecinos, se ha tomado nota de sus aportaciones con la previsión de convocarles a una nueva reunión, por ahora programada para el próximo día 11 de mayo en el centro municipal del barrio, y presentarles allí de nuevo una versión ya más definitiva del proyecto de obra. Será entonces cuando se pueda hablar de plazos y presupuesto, si bien desde hace un tiempo el gobierno local habla de que la previsión general es que la reforma, una vez iniciada, pueda rematarse en unos doce meses.
El esbozo del proyecto de reforma se concreta por ahora con algunas reproducciones digitales de lo que podría ser la estética de la nueva plaza. En ellas se aprecian las citadas pérgolas, paneladas y de estilo rústico, y pequeños parterres a ras de suelo con vegetación. Los vecinos, por su parte, ya han defendido la importancia de sumar a este espacio servicios como un baño público y la necesidad de resolver los problemas de inundaciones que asolan el entorno en días de tormenta.
El contrato millonario de Mercasa para impermeabilizar el entorno queda desierto
La reforma de la plaza de la República es una actuación a dos bandas. El Ayuntamiento se encargará de la urbanización en superficie y Mercasa, responsable del centro comercial del espacio, abordará la impermeabilización de la estructura con un obra valorada en más de un millón de euros. Así se decidió con un convenio de colaboración entre las partes firmado en julio del año pasado y que el pasado enero se había concretado con la licitación del contrato que dependía de Mercasa. Sin embargo, la mesa de contratación ha resuelto el proceso hace unas semanas y lo ha declarado desierto al no haberse presentado ninguna oferta. Se entiende que la propietaria del centro comercial tendrá que reactivar el trámite con una nueva licitación próximamente. Es necesario que ambas obras vayan de la mano porque la actuación de impermeabilización es compleja y se entiende que sin ella la urbanización en superficie no daría resultados a largo plazo.
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