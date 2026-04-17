El programa 11x12 de Gijón estrena proceso de selección y priorizará la conciliación familiar

El próximo verano contará con un reformado método de inscripciones para el programa de 11x12 de Gijón enfocado en las actividades lúdicas de los más jóvenes durante el periodo estival y la conciliación de las familias. Desde la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE) se ha impulsado una nueva plataforma de inscripciones y se ha remodelado el sistema de selección que, a partir de ahora, se basará en criterios de baremación entre las familias que apliquen.

En ediciones anteriores, las familias se encontraban con varios problemas a la hora de inscribir a los niños en las actividades. El conflicto se encontraba en que el sistema de inscripción se realizaba a través de un modelo general compartido con otras actividades municipales, en el que las plazas se asignaban por orden de solicitud. Este sistema provocaba que las plazas parecieran agotadas en pocos minutos, generando situaciones de desigualdad y duplicidades en solicitudes. Con la plataforma actualizada, la prioridad no será el orden de solicitud, sino aquellas familias con mayor dificultades para conciliar la vida laboral y las vacaciones de sus hijos.

Desde la Agencia han contado con la opinión de AMPAs y familias usuarias del 11x12 para que, entre los criterios de selección, se valoren factores sociales y laborales como los más destacados, pudiendo ordenar las solicitudes de una forma más justa y evitando que el día que se abre el plazo, se sature la plataforma.

“Hemos implementado el mayor impulso modernizador que ha recibido el programa 11x12 desde su nacimiento en 2008”, afirmó la Vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, añadiendo que, “con esta actualización, el gobierno local reafirma su compromiso con las políticas públicas de conciliación, apostando por un modelo más justo, transparente y orientado a las necesidades reales de las familias. Este nuevo sistema permite garantizar que el 11x12 cumpla de manera más eficaz su función social, asegurando que el acceso al servicio se base en criterios objetivos y alineados con la realidad laboral y familiar del municipio”, expuso.

Para esta edición, el proceso de solicitud de la plaza comenzará el 11 de mayo y se podrá realizar mediante dos opciones: por un lado, las familias podrán realizar la solicitud a través del portal online habilitado, desde las 8:30 horas del día 11 hasta las 23:59 del domingo día 17 o, por otro lado, de forma presencial en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, los días 11 y 15 en horario de 9:00 a 14:00 horas, para lo cual deberá pedirse cita previa en el teléfono 985 18 15 55. Una vez finalizado el plazo, las solicitudes serán evaluadas y la primera adjudicación de plazas se comunicará durante la semana del 25 de mayo.

Las familias que obtengan plaza recibirán una notificación por correo electrónico y Whatsapp y dispondrán de un plazo de 48 horas para formalizar el pago y confirmar la misma. En caso de no realizar el pago en ese plazo, la plaza será liberada automáticamente y asignada a otra familia según el orden de puntuación en lista de espera. Las familias que no obtengan plaza inicialmente permanecerán en lista de espera activa, desde la que podrán acceder a vacantes que se generen hasta una semana antes del inicio de cada periodo.

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El programa cubre prácticamente todo el periodo no lectivo del verano, desde finales de junio hasta comienzos de septiembre, organizándose en semanas independientes que las familias pueden seleccionar según sus necesidades. Para participar, los menores deberán estar escolarizados en un centro de Gijón o estar empadronados en el municipio, y podrán inscribirse en los grupos correspondientes a Educación Infantil (nacidos entre 2020 y 2022) y Primaria (nacidos entre 2014 y 2019).