Sin seguro, invadiendo aceras y circulando en parejas: las multas más habituales a los patinetes en Gijón

Señalaba Pelayo Barcia, edil de Movilidad, en la sesión plenaria de este miércoles que, a juicio del gobierno local, Gijón no necesita regular de manera específica el tráfico en patinete porque la normativa estatal ya contempla qué se puede hacer y qué no. Defendía el forista que en la ciudad, más que nuevas normativas, lo que se podía hacer era controlar la presencia de estos vehículos y sancionar a los posibles infractores. Dio el dato de que, a raíz de una instrucción interna de la Policía Local para este cometido, en este primer trimestre se han puesto unas 200 multas. Y han sido, cuenta, sanciones variadas y relacionadas con las conductas que más preocupan a peatones y conductores: usuarios en patinete que invaden aceras, que realizan maniobras temerarias o que circulan en parejas y, por lo tanto, con peor estabilidad. Se está controlando, también, la presencia de vehículos con motores modificados para circular a más de los 25 kilómetros por hora que impone como máximo la ley.

La acción local para ampliar la seguridad vial ante la proliferación de este tipo de vehículos se abordará a partir de ahora por dos vías: un mayor control por parte de la Policía Local, ya en marcha desde enero, y la instalación de señalética específica para prohibir el paso de patinetes a un entramado de vías pendiente de aclarar, esto último anunciado por el propio Barcia este miércoles. La compra de estas señales las gestionará Emulsa.

La campaña de la Policía Local, por su lado, se está intensificando estos últimos días con campañas informativas en redes sociales. El Ayuntamiento ha adquirido para el cuerpo local un dinamómetro que permitirá analizar los patinetes sospechosos de haber sido trucados, con un motor más potente, para circular por encima de los 25 kilómetros por hora que tienen estipulados como límite. Esta medida se sumará a la prohibición expresa de que este tipo de vehículos puedan subir en autobuses públicos.

Para el resto de infracciones susceptibles de multa, según Barcia, la normativa estatal ya permite actuar con garantías jurídicas: los patinetes no pueden invadir espacios peatonales y, al estar tipificados como vehículos unipersonales, no pueden circular con más de una persona a bordo. Está prohibido cruzar en patinete un paso de peatones, porque la ley dice que peatón es aquel que circula caminando, y es obligatorio que los usuarios tengan en regla un seguro.

Para los llamados vehículos de movilidad personal (VMP) sigue vigente también el debate de la homologación, pero Barcia señaló que desde hace dos años solo se venden modelos homologados y que ya se ha dictaminado que a partir del año que viene los vehículos que no tengan esta certificación ya no podrán circular. Quedarían por regular, a juicio del forista, dos asuntos: la posibilidad de imponer un carnet específico e imponer la obligatoriedad del casco. En Gijón, por ahora, esto no se concretará con una ordenanza local porque se aprecia que hacerlo podría generar "inseguridad jurídica". "Son competencias estatales y los ayuntamientos que por libre han obligado a poner casco se están viendo en problemas porque les están recurriendo las multas", aseguró esta semana en Pleno. Él cree que lo que pasa hoy con los patinetes es lo que pasó en su día con los ciclomotores. "También nos preocupaba ver vespinos sin casco y al final hubo una legislación estatal que impuso obligaciones. Pero esa norma no la ponen los municipios", dijo.