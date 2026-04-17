El SIPLA critica que se recurra a interinos ante el déficit de agentes en la Policía Local de Gijón

El SIPLA, sindicato mayoritario en la Policía Local de Gijón, ha expresado su rechazo a la incorporación de 19 interinos este jueves a este cuerpo policial, ya que "siempre hemos abogado por la creación de plazas de funcionarios de carrera, ya que, estos son los que atesoran la formación adecuada y necesaria para el desarrollo de las labores inherentes al cargo de Policía Local", señala el secretario general del SIPLA-CSLA en Gijón, Xavier Tort.

En cuanto al argumento que utilizó el Ayuntamiento para optar por interinos, alegando razones de "urgencia y necesidad", el dirigente del SIPLA apunta que "la urgencia y necesidad esgrimida por la Administración en el nombramiento es endémica en la Policía Local de Gijón y es conocedora de ello la propia administración".

El sindicato es conocedor de la situación de falta de efectivos y "el escollo temporal" den las convocatorias conjuntas del Principado de Asturias de plazas de Policía Local para distintas localidades. El SIPLA viene solicitando con insistencia una plantilla acorde a las necesidades, rapidez en las convocatorias de oposiciones por parte del Principado y que la tasa de reposición en el número de plazas convocadas sea del 125%, esto es, que por cada cuatro agentes que se jubilen se convoquen cinco nuevas plazas. Desde el sindicato se considera que atender sus reclamaciones permitiría garantizar "la seguridad ciudadana, y por ende la de los integrantes de la Policía Local".

Apoyo a los nuevos agentes

El representante del sindicato matiza que su protesta va contra el hecho de que no se creen plazas fijas de funcionarios, no contra los agentes que se incorporarán en calidad de interinos a los que "prestaremos nuestro apoyo incondicional, como hemos hecho siempre". El sindicato también lamenta que no se pidiera su opinión antes de la decisión de optar por la vía de la interinidad para cubrir plazas.

Un coche de la Policía Local de Gijón en el Paseo de Begoña. / Marcos León

Tort también quiso apuntar que desde el SIPLA seguirán trabajando "por la dignidad, seguridad y reconocimiento de la Policía Local, sin esgrimir pancartas en plenos, aportando propuestas, soluciones acordes a la realidad de Gijón y de su Policía Local, reclamando siempre lo que es justo y lo que se nos ha prometido".