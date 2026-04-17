La suerte de la Bonoloto deja un premio de casi 100.000 euros en Gijón
El boleto fue sellado en la administración de loterías número 5, en la calle Palacio Valdés, número 9
La villa gijonesa ha resultado de nuevo agraciada en el sorteo de la Bonoloto de este viernes con un premio de casi 100.000 euros.
El boleto, que se corresponde al premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), fue sellado en la administración de loterías número 5, en la calle Palacio Valdés, número ) 9. El premio fue de 99.616,79 euros.
Los números de la suerte fueron 29, 46, 3, 24, 11 y 36, siendo el complementario el 19 y el reintegro el 9.
Además, del boleto sellado en Gijón, también hubo otro premio de segunda categorías en Madrid.
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