Vox habla de aumento de la inseguridad en Gijón, que vincula a los inmigrantes ilegales

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López vinculó este viernes en Gijón delincuencia con inmigración ilegal para criticar los planes del ejecutivo central de una regularización masiva de inmigrantes. López, que estuvo acompañada por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, eligió como escenario para hacer estas declaraciones la pasarela en la que recientemente se produjo un robo con violencia supuestamente cometido por dos marroquíes contra otro ciudadano de la misma nacionalidad.

Carolina López sostuvo que se está produciendo un "aumento de la inseguridad que se están produciendo en nuestros barrios, en nuestros pueblos a nivel general en toda Asturias y a nivel particular aquí en Gijón, donde vemos cómo todas las semanas se produce algún tipo de altercado", haciendo mención concreta al suceso ocurrido la semana pasada en la pasarela entre Nuevo Gijón y el Polígono de Pumarín.

Además de señalar que se está produciendo un aumento de la delincuencia aludiendo a datos del Ministerio del Interior, la portavoz del Vox afirmó que "los propios sindicatos policiales están alertando del aumento de la delincuencia y lo vinculan también a la inmigración ilegal", cuya regularización rechaza su formación política, ya que "la inmigración ha de ser legal, controlada y vinculada a un empleo y el que venga aquí a España, a Asturias, tiene que respetar nuestras tradiciones y nuestras costumbres".

Además de vincular a la inmigración ilegal con la delincuencia, la portavoz de Vox dio otros tres argumentos contra el camino emprendido por el gobierno central para la regularización.

Por un lado, opinó que la misma será "injusta" con para los inmigrantes que llegaron a España de manera legal, con un contrato de trabajo y "que vienen a contribuir y a trabajar en en este país".

Efectivos policiales

En opinión de la dirigente de Vox, la regularización también incrementará la presión sobre los servicios públicos, "donde ya tenemos unos servicios públicos saturados, con unas listas de espera que están en récord histórico, cuando jamás hemos pagado tanto impuestos como ahora y que no están preparados para esta regularización masiva de tantos inmigrantes", afirmando que esa regularización perjudicará "al trabajador, al que cotiza".

El tercer argumento, según Vox, es que la regularización de inmigrantes ilegales provocará un efecto llamada, dándole "un argumento fundamental a las mafias de los de tráfico de personas que les dicen, ‘entra en España de forma ilegal, que no te preocupes porque al final vas a tener premio y vas a tener papeles’".

Carolina López también abogó por un incremento en efectivos policiales para "garantizar la seguridad", además de insistir en que considera que la inmigración tiene que ser "legal, controlada y ordenada".