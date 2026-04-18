¿Cómo avanza la recuperación del Elogio del Horizonte? Estos son los plazos para el arreglo de uno de los grandes iconos de Gijón

Si todo va bien, los trámites de la esperada restauración del Elogio del Horizonte podrían reactivarse a lo largo de este mismo año. El arquitecto responsable del proyecto de recuperación ha contactado recientemente con el Consistorio para informarle de que, tras los ensayos técnicos realizados en la escultura en 2022, espera poder entregar el detalle de su planteamiento pronto, en unos dos meses. Tras ese aviso, el gobierno local empieza ahora a prepararse para una actuación que tiene contemplada desde hace ya un par de años y que cuenta con una partida presupuestaria inicial de unos 80.000 euros. Desde la concejalía de Cultura recuerdan que la restauración, que permitirá paliar el desgaste que está sufriendo la estructura por su exposición al viento y la humedad del Cantábrico, completará las laboras de impermeabilización que ya se realizaron bajo suelo en el marco de la reforma de la batería militar.

La intervención en el Elogio lleva ya tiempo gestándose. Se comenzó a debatir antes de la pandemia, cuando el problema de los grafitis, el más visible, empezaba a deslucir una pieza escultórica que preside el cerro de Santa Catalina desde 1990. En 2018 se dieron los primeros pasos en firme, con la inclusión el plan de restauración en el programa "InnovaConcrete", un proyecto europeo destinado a ahondar en técnicas de conservación de grandes estructuras de hormigón.

Ese estudio motivó una primera intervención "in situ" sobre la pieza, realizada en 2022, para indagar en las peculiaridades técnicas de diferentes tipos de tratamiento. Durante esos trabajos se hizo también una primera actuación parcial para intentar solucionar el problema de las pintadas. Desde entonces, se trabaja en un protocolo que permita reparar en parte los daños y que, a la vez, no desvirtúe la labor original de Eduardo Chillida.

Una intervención conservadora

Se pretende, entonces, que la restauración del Elogio sea lo más conservadora posible. Nunca se plantearon los técnicos ni la familia del escultor que la escultura tenga que lucir como nueva: se quiere que la obra luzca las "cicatrices" que les dio el paso del tiempo. Lorenzo Fernández-Ordóñez, el arquitecto que trabaja en el proyecto de rehabilitación, ya ha defendido, de hecho, que la actuación busca frenar su deterioro, pero no regresarlo a su estado original.

El diagnóstico del Elogio está bastante claro: el revestimiento de la pieza, poroso, está permitiendo la entrada de hidrocloruros a la armadura interna de la escultura. Lo complejo de definir es el tratamiento. Hace un par de años el arquitecto citado señalaba la posibilidad de actuar en dos fases, con una primera para desalar la superficie y una segunda labor para hidrofugar (hacer impermeable) toda la estructura y frenar futuras filtraciones. Pero toda intervención sobre el Elogio es compleja. En 2022 se vio, por ejemplo, que las labores de limpieza para quitar grafitis hace años habían erosionado la cobertura de la escultura en algunos tramos. De ahí que el proyecto definitivo de cómo abordar la restauración se haya ido demorando más de lo previsto.

La espera, no obstante, ha servido para que en el plan para restaurar el Elogio se colase una suerte de fase previa ya realizada. A finales del año pasado terminaron las obras para recuperar la batería militar de Santa Catalina, que se abrirá como espacio museístico. Parte de sus galerías discurren en parte soterradas bajo la escultura y se vio que sufrían filtraciones de agua, por lo que la empresa responsable de la obra impermeabilizó la capa de tierra de todo el entorno, lo que implicó vallar durante meses la subida al Cerro. A día de hoy la capa de vegetación ya se ha regenerado y la batería está solo a la espera de musealizarse, una tarea que se realizará previsiblemente en el segundo semestre de este año, pero que ya no afecta al entorno de la escultura. El debate sobre el Elogio fue uno de los temas tratados en el Pleno de este miércoles y a raíz de una pregunta del grupo municipal de Podemos.