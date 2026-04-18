En Casa Ataulfo se saborea lo mejor del Cantábrico
A.A.
Casa Ataulfo es uno de los restaurantes más populares de Gijón. En el mismo centro de la ciudad, los clientes de la sidrería disfrutan día sí y día también del auténtico sabor del mar. Y es que en la popular casa de comidas se saborean pescados y mariscos frescos, del Cantábrico y "como tienen que ser".
En Casa Ataulfo se cuida al máximo el producto. Allí se degustan centollos, percebes, navajas, bugres, langostas, cigalas y muchos más. Cocinados con maestría, los mariscos de Casa Ataulfo seducen el paladar de cualquiera. Lo mismo sucede cuando se trata de sus pescados. Probar el virrey es imperativo, pero otros son también garantía: el besugo, el rodaballo, la merluza o el pixín son acierto seguro. A la plancha o al horno, probar cualquiera de los pescados de Ataulfo invita a otra visita.
Como maridaje, la sidra destaca por encima del resto. JR etiqueta verde y SED de PKDO se escancian en el restaurante tal y como manda la tradición y complementan a la perfección cada plato que atraviesa la cocina de Casa Ataulfo.
En la ciudad de Gijón, villa marinera, que no falten nunca pescados y mariscos "como tienen que ser".
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