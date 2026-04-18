La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban "haciendo maniobras imprudentes"

El brutal accidente en el que se ha visto implicado un bus y un coche en Gijón se debió, según indican las primeras pesquisas, a "maniobras imprudentes" realizadas por dos vehículos, uno de ellos el accidentado, mientras subían al Alto del Infanzón, una zona caliente en el concejo por las temeridades al volante. Fue la propia conductora del bus, que se encuentra herida y "en shock", la que pudo esquivar al primero de los coches pero no lo logró con el segundo.

Así lo explican las primeras pesquisas que indican que el bus accidentado era el de las 19.00 horas que hacía el trayecto de Villaviciosa a Gijón. Como consecuencia del golpe, el bus volcó y el coche quedó completamente destrozado. En el coche iban tres personas, dos han tenido que ser excarceladas y están heridas graves. Una está ya en el HUCA.

Según explican estas fuentes, la conductora del bus y los viajeros han explicado que cuando se encontraban cerca de la zona del accidente vieron como dos coches, uno blanco y otro rojo, hacían "maniobras imprudentes". La conductora pudo esquivar al blanco, pero no lo logró con el rojo. De ahí el golpe.

Noticias relacionadas

Dentro del bus iban 12 viajeros más la propia conductora. Siete de los viajeros han resultado heridos y trasladados a Hospitales. Los otros cinco han vuelto a casa en taxi, suministrado por la propia Alsa, la dueña del bus. Desde Alsa se explica que ha puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad para la investigación, así como de los heridos y sus familias.