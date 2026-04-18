Dos heridos en Gijón tras un espectacular choque en Constitución tras saltarse un coche un semáforo
La Policía Local abrió diligencias previas
Gijón
Importante despliegue en la avenida Costitución, en Gijón. Una ambulancia tuvo que acudir a la avenida, ya a la altura de Nuevo Gijón, para atender a dos personas que resultaron heridas tras un accidente de tráfico.
El golpe se produjo pasadas las cinco de la tarde. Las causas del accidente, según explicaron fuentes oficiales, se debió a que uno de los dos coches implicados se saltó un semáforo.
Hubo dos heridos que fueron trasladados al Hospital. La Policía Local abrió diligencias previas.
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