Dos heridos en Gijón tras un espectacular choque en Constitución tras saltarse un coche un semáforo

Importante despliegue en la avenida Costitución, en Gijón. Una ambulancia tuvo que acudir a la avenida, ya a la altura de Nuevo Gijón, para atender a dos personas que resultaron heridas tras un accidente de tráfico.

El golpe se produjo pasadas las cinco de la tarde. Las causas del accidente, según explicaron fuentes oficiales, se debió a que uno de los dos coches implicados se saltó un semáforo.

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Hubo dos heridos que fueron trasladados al Hospital. La Policía Local abrió diligencias previas.