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Los Misioneros Claretianos, impulsores del colegio Corazón de María, medalla de Oro de Gijón

Los Misioneros Claretianos fundaron el centro educativo en 1938 y por el mismo han pasado miles de alumnos

El colegio es hoy uno de los más modernos de la ciudad, tiene planes de expansión y destaca por su método educativo

Alumnos del Colegio Corazón de María en el patio

Alumnos del Colegio Corazón de María en el patio

Manuel Castro

Gijón

Los Misioneros Claretianos serán la medalla de Oro de Gijón, la distinción que se entrega durante el día de San Pedro, por la fundación del colegio Corazón de María. Así lo acaba de anunciar el Ayuntamiento, que indica que la distinción se concede a proposición de la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

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El centro educativo fue fundado y está gestionado por la orden religiosa de los Misioneros Claretianos. En el mismo se imparte educación primaria, secundaria y bachillerato en el centro de la calle General Suárez Valdés e infantil en sus instalaciones en Contrueces.

La historia del Codema se remonta 1938, cuando los claretianos comenzaron a impartir enseñanza en la primera ubicación que tuvo el centro educativo en lo que hoy es la Avenida de Pablo Iglesias. Los claretianos llevaban una década planificando la creación del colegio.

Traslado

En 1941 el centro educativo se trasladó a su ubicación actual, con una ampliación en 1966. De los 30 alumnos con los que comenzó su andadura en 1938, se ha pasado en la actualidad a más de 1.500.

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UNA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLEGIO.

UNA IMAGEN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLEGIO. / ANGEL GONZALEZ

El Codema se incorpora a las entidades que en años precedentes ya fueron reconocidas con la Medalla de Oro de Gijón, la última de ellas la Asociación Gijonesa de la Caridad (la Cocina Económica) el año pasado, distinción que recibió coincidiendo con su 120 aniversario.

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