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Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros seis heridos leves

El accidente se ha producido en la nacional 632, en la parroquia de Cabueñes

Dentro del bus viajaban once personas, cinco de ellas heridas de levedad

Al menos nueve heridos tras volcar un bus en Gijón y chocar contra un coche

Al menos nueve heridos tras volcar un bus en Gijón y chocar contra un coche

Ángel González

S. F. Lombardía

Pablo Palomo

Gijón

Grave accidente en la parroquia de Cabueñes, en Gijón. Un turismo y un autobus han impactado esta tarde, pasadas las siete y media, en la nacional 632, en el punto kilométro 64. A consecuencia del impacto, el autobús ha volcado y el coche ha quedado severamente dañado. Dentro del vehículo viajaban tres personas y dos de ellas han resultado heridas grave y han tenido que ser excarceladas por los bomberos. Dentro del bus iban once personas, de ellas cinco han resultado heridas.

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Los servicios de Emergencia se encuentran trabajando en el lugar de los hechos. El accidente ha tenido lugar en la subida al Alto del Infanzón. Las causas del siniestro todavía se desconocen. Se encargan de investigarlas las autoridades. Están personadas en la zona la Guardia Civil y la Policía Local. También, varias ambulancias, al menos una UVI Móvil.

El accidente se ha producido pasadas las siete y media de la tarde. Se trata de un bus serigrafiado con imágenes del Grupo Covadonga. No obstante, explican desde el club en un comunicado emitido a última hora que no se trataba de ningún viaje de deportistas, es decir, dicho bus no realizaba un servicio para la entidad deportiva en el momento del suceso.

El club explica que, por ahora, no pueden confirmar si entre los afectados hay socias de la entidad. "No obstante, sí podemos asegurar que no se trataba de un desplazamiento organizado por ninguna de nuestras secciones ni de nuestros deportistas", aclaran desde la institución presidida por Joaquín Miranda.

"Desde el Real Grupo de Cultura Covadonga queremos trasladar nuestro apoyo y deseos de pronta recuperación a todas las personas afectadas por este accidente", han asegurado desde el Grupo.

Los dos vehículos han impactado y como resultado el bus ha terminado volcado lateralmente. El coche tiene completamente destrozada la parte delantera del parachoques. Dos de los ocupantes han resultado graves. Uno de ellos, el que peores lesiones presenta, ha sido evacuado directamente al HUCA. El otro ha ingresado en Cabueñes.

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En total hay siete heridos. De ellos, dos están graves. Se tratan de los ocupantes del coche. Los dos han tenido que ser excarcelados. En el bus iban once personas y cinco de ellas están graves. Estos son los datos que ahora mismo maneja la Guardia Civil. El número de heridos y su gravedad, avisan desde la Benemérita, podría aumentar con el paso de los minutos.

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