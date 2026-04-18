El PP de Gijón insta a ADIF a modificar el Metrotrén para incluir paradas en La Pecuaria ante su auge
Las declaraciones son de esta mañana de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega: "Hay que proyectar el Gijón de las próximas cinco décadas, no el de hace dos"
Revaluar un proyecto para que "no nazca obsolote desde el principio". Eso es lo que el Partido Popular de Gijón respecot al proyecto del metrotrén. Lo ha hecho con declaraciones de esta mañana de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, quien pide tener en cuenta la nueva realidad de Gijón, con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y la llegada de la Universidad Europea al ámbito de la Pecuaria, que acaba de terminar su primera fase de urbanización.
Pumariega detalla que "una vez culminadas las obras de urbanización de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón" y "ante el importante desarrollo que se espera en la zona durante los próximos años", el PP "hace un llamamiento a Adif" para que revalúe y actualice el proyecto del Metrotrén "ante el riesgo de que nazca obsoleto".
Explica Pumariega que la ampliación del Metrotrén entre Viesques y Cabueñes está en fase de catas previas y que hay prevista una inversión de 200 millones, pero que su diseño original parte de una planificación de 2005 "cuando no era posible prever el fuerte desarrollo urbanístico, educativo y tecnológico que ha experimentado el entorno de La Pecuaria".
Por eso, el PP cree que se debe "valorar la posibilidad" de modificar el número o la localización de las paradas para adapterse a esa nueva realidad". "Este planteamiento se sustenta en el crecimiento previsto con la ampliación del Parque Tecnológico, que podría generar hasta 10.000 empleos en el futuro; en la llegada de más de 4.000 estudiantes con la implantación de la Universidad Europea; y en la actividad del INTRA, que ya supera el medio millar de trabajadores", apostilla Pumariega.
"A ello se suma la Universidad Laboral, con gran actividad diaria y que alberga en la actualidad titulaciones de la Universidad de Oviedo, formación profesional y equipamientos como el Laboral Centro de Arte, a lo que se sumará próximamente la restauración de la histórica piscina y de las pistas polideportivas", añade la vicealcaldesa.
Para Pumariega "no tiene sentido" que La Pecuaria no disponga de una estación en sus proximidades. "Es imprescindible proyectar el Gijón de los próximos cincuenta años y no el de hace dos décadas. Mantener el planteamiento original podría dar lugar a una infraestructura que naciera obsoleta desde el mismo momento de su puesta en servicio", aclara.
Pumariega afirma que es el momento de abrir ese debate con ADIF y revisar el proyecto. "Porque planificar con sensatez hoy es evitar costosas rectificaciones a futuro. No podemos volver a caer en errores del pasado, como ejecutar un “superpuerto” sin accesos adecuados o desarrollar una zona de actividades logísticas sin un suministro eléctrico acorde con las demandas potenciales de las empresas", zanja.
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