"Nuestra conductora evitó que nos fuésemos por el terraplén", dicen los pasajeros del autobús volcado en Gijón

Diez personas resultaron ayer heridas, dos de ellas graves, fruto de una brutal colisión entre un turismo y un autobús que provocó el vuelco del vehículo de pasajeros. El suceso ocurrió a las 19.00 horas en Gijón, en la N-632 –la carretera al Infanzón–, en el punto kilométrico 64, que se sitúa unos metros más arriba del entronque de este vial con el camín de la Pontica. Según los testimonios de los pasajeros, el coche involucrado circulaba junto a otro turismo realizando algún tipo de "maniobra imprudente" y haciendo que ambos ocupasen los dos carriles de un tramo entero en línea continua. El autobús, de la compañía Alsa, se los encontró de frente. "Los coches ocupaban los dos carriles, no se podía esquivar, pero la conductora actuó muy bien. Si no acierta a maniobrar, nos vamos terraplén abajo", decía ayer Fran Tuya, uno de los pasajeros afectados, que resultó prácticamente ileso de una colisión que, aseguran los viajeros del bus, "podría haber sido mucho peor de lo que fue".

La investigación del accidente queda en manos de la Guardia Civil, que recibió ayer apoyo de la Policía Local. El autobús hacía la ruta de Villaviciosa a Gijón y llevaba 13 personas a bordo, la conductora y 12 pasajeros. Desde Alsa explicaron que siete de los viajeros fueron trasladados al hospital por heridas diversas y que los cinco restantes fueron evacuados de la zona en dos taxis enviados por la compañía. Fran Tuya fue uno de estos últimos. Junto a los otros cuatro pasajeros que corrieron mejor suerte bajó caminando desde el lugar del accidente hasta el entronque con el camino de la Pontica, que es donde se encontraba el último control de seguridad, con agentes de la Policía Local, para garantizar que ningún vehículo llegase a la zona del choque salvo personal autorizado y ambulancias.

Los cinco esperaron por sus taxis aún con el susto en el cuerpo, pero siendo ya conscientes de que lo de ayer podría haber sido "una desgracia total". Tuya tenía una herida leve en un codo y otro pasajero mostraba un rasgón en el pantalón, pero todos dijeron encontrarse bien. Todos, también, coincidieron en una misma versión de los hechos: dos vehículos estaban ocupando los dos carriles, sospechan ellos que "jugando a picarse" en un adelantamiento, y se toparon con ellos de frente "y a mucha velocidad". Ellos creen que el vehículo accidentado, de color rojo, era un Clio, y que estaba circulando en compañía de otro coche, este blanco, y de marca Golf.

EN IMÁGENES: Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros seis heridos leves / Ángel González

Aseguraron también estos cinco testigos que la conductora del autobús intentó esquivarlos, que llegó incluso a evitar chocar contra el vehículo blanco, pero que la colisión contra el otro fue inevitable, frontal y "muy fuerte". El autobús después sufrió algún tipo de problema mecánico, a juicio de los pasajeros una posible avería o bloqueo de los frenos a causa del golpe, que les hizo seguir avanzando. Fue entonces cuando la conductora maniobró el vehículo, siempre según el testimonio de estos pasajeros, para orientarlo hacia el talud de tierra y alejarlo del lateral de la carretera que bordea un gran terraplén. "Nos podríamos haber ido para abajo", aseguraban ayer los afectados.

Estado en el que quedó el coche siniestrado. | ÁNGEL GONZÁLEZ

La peor parte se la llevaron los ocupantes del turismo accidentado. La conductora, una joven de 29 años y de iniciales M. N. F., tuvo que ser trasladada en estado grave al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por un cuadro de politraumatismos y después de ser excarcelada por los bomberos. Se había quedado también atrapado dentro del coche su copiloto, de 22 años e iniciales S. M. P., que resultó también herido grave y fue derivado al Hospital Universitario de Cabueñes.

El tercer ocupante de este vehículo, otro joven de su edad que viajaba atrás, resultó herido leve y, de hecho, llegó por su propio pie hasta el control de la Policía Local junto al camín de la Pontica.

En esta zona, para entonces, había ya un grupo de vecinos de la zona que se habían acercado al control alterados por el ruido de las sirenas. "Nos chocamos de frente", les dijo el joven. Su madre fue a recogerle y él pudo comunicarse por el móvil con "un amigo que sigue arriba", presumiblemente los ocupantes del vehículo blanco.

Se mostró también preocupado por el estados de los dos compañeros que iban con él en el coche y dijo no recordar gran cosa. Tenía una herida en la boca y dijo que había recibido indicaciones de poder llegar a pie hasta Cabueñes por uno de los caminos rurales. Los vecinos de la zona le disuadieron de intentarlo por si a medio camino comenzaba a encontrarse mal, así que junto a su madre volvió a hasta la zona del accidente para marcharse con los conocidos del otro coche o en una ambulancia.

Servicios de emergencia atendiendo a los heridos. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Tuya y otro pasajero del bus, por su parte, cuentan que ayudaron a evacuar al resto de ocupantes del autobús y también a tranquilizar a la conductora, que estaba muy disgustada. Añade Alsa que esta mujer se encontraba ayer "en estado de shock" y que la compañía ya se ha puesto "a disposición" de las fuerzas de seguridad para avanzar en la investigación y de los afectados y sus familias para acompañarles en lo que necesiten. Enviaron a la zona también a una de sus técnicas para aclarar cómo retirar el autobús volcado en condiciones de seguridad.

Se dio la circunstancia de que este autobús llevaba una cartelería en rojo y con el logo del Grupo Covadonga, un decorado promocional, y ese detalle motivó también un comunicado del a entidad deportiva, que aclaró que la ruta no estaba dando servicio al Grupo, si bien mostraron su "apoyo" a los afectados. Junto a la conductora del bus, constan como evacuados al hospital los pasajeros I. C. C., de 36 años, L. C. C. (22), C. E. R. (17) y C. P. P. (60).

El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, con patrullas de Seguridad Ciudadana, cortaron también el grueso del tráfico a la altura del camping de caravanas. Y queda ahora en manos de este cuerpo investigar los detalles de un accidente que toma como escenario una carretera que ya se sabe que es conflictiva. Hace apenas un mes Automovilistas Europeos Asociados (AEA) alertaba de que en este vial están los dos principales punto negros del país, en los puntos kilométricos 55 y 59.