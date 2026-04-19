Crónicas gijonesas: Algo sobre Roces

Primero de dónde viene el nombre de Roces. Roces es "un terreno que tiene muchas rozas muchos rastrojos", en el diccionario de la Llingua Asturiana "Rozu" es "un lugar con maleza". El cercano Contrueces se deriva de Roces, en principio era Coltroces que significa "en lo alto de Roces, Colt-Roces". Luego pasó de Coltroces a Contrueces. Roces aparece en el Catastro del Marqués de la Ensenada que se publicó en el año 1752, pero aparece como "Rozes". Tiene Roces tiene nueve núcleos de población: La Nozaleda, La Braña, Los Caleros, La Fana, La Iglesia, La Perdiz, Recuesto, Valles y Contrueces, porque Contrueces es una parte de Roces. Añadamos a Nuevo Roces con vecinos desde 2010.

En el entorno de la iglesia de San Julián en Roces hay casonas solariegas como la torre de los Valdés o fincas como El Recuestu y otra que se llama Flor de Lis. Era una zona de recreo como lo era la zona donde está el santuario de Nuestra Señora de Contrueces; Jovellanos habla mucho de la zona de Roces en sus "Diarios" y en su "Correspondencia". Otra parte de Roces, muy distinta, es la que tiene por eje la avenida de Salvador Allende. No hubo edificaciones allí hasta mitad del siglo pasado.

Allí está poblado de Nuestra Señora de Covadonga ―por eso la fiesta del barrio es el 8 de septiembre― y se construyeron los bloques a partir de 1953. Por cierto, el poblado fue construido en un lugar que no fue elegido al azar: muy bien comunicado, entre la Carretera Carbonera y la Carretera a Oviedo y cerca de los depósitos de agua.

En ese 1953 se aprobó construir esos 20 bloques (160 viviendas), luego vinieron otros muy parecidos a lo largo de la década de 1950. Las edificaciones del poblado de Nuestra Señora de Covadonga en Roces son casas separadas en bloques para que haya luz por los cuatro lados y con jardines en medio. Son bloques paralelos casi iguales, uniformados. La empresa que las construyó fue Constructora Benéfica Nuestra Señora de Covadonga.

Pero justo en el año 1960 se inauguraron las Mil Quinientas Viviendas de Pumarín. Eran las 1.500 casas para obreros pero ya más modernas, por ejemplo con muchas zonas verdes –en Roces también las hay–― pero con ascensor y con algún rascacielos. Sin duda una novedad y una modernidad fueron las Mil Quinientas si hablamos de viviendas obreras en Gijón.

Los nombres de las calles de Roces hacen alusión a los oficios y se conservan muchas placas originales que son obra del ceramista de Talavera de la Reina Juan Ruiz de Luna. Hubo un cine en la zona, en el bajo de uno de los bloques y se conserva (calle Fontaneros con calle Electricistas) la sala tal como cuando se inauguró en 1963. Se llamaba Cine Roces unas veces y otras cine Covadonga.

Con el paso de los años en Roces se llegó a las 800 viviendas incluidas algunas casas sociales a orillas de la avenida de Salvador Allende. Y ya a finales del siglo XX nuevas edificaciones. La avenida de Salvador Allende es el eje de la zona (existe también el parque de Salvador Allende) y se llamaba hasta 1990 avenida del General Esteban Infante que fue jefe de la División Azul.

Cuatro calles con nombre de mujer en esa parte de Roces. La de Esmeralda Maseda, la primera concejala que tuvo Gijón, eso fue durante la guerra civil; Matilde de la Torre, diputada por Asturias en 1933: María de las Alas Pumariño, Medalla de Plata de Asturias por haber fundado y presidido la Asociación de Viudas de la Guerra Civil "Rosario de Acuña", y Carmen Martín Gaite, escritora salmantina, premio Café Gijón 1955, Premio Nadal 1958, Príncipe de Asturias 1988 y Premio Nacional de las Letras en 1994.

En Roces, y como eje cultural del barrio, está la Biblioteca Municipal que lleva el nombre de Alfonso Camín. Fue la primera biblioteca municipal en Gijón y siempre que se habla de Roces parece obligado citar a esa biblioteca, y a Camín. El escritor era de Roces llegó del exilio en 1967 y murió muy pobre en 1982. Roces es muy protagonista en su obra "Entre manzanos" cuya primera edición es del año 1952 pero que fue varias veces reeditada.

Lectura obligada sobre Roces (además de "Entre manzanos" de Alfonso Camín) es la publicación "No hace tanto. Una historia personal de la parroquia de Roces" (2018), cuyo autor es Sergio Rato. Muy documentado estudio donde el autor no se olvida de la historia de los hornos de cal que por ahí hubo, y que dieron el nombre a Los Caleros. Ni de las fuentes, las casonas, ni de otras personalidades del barrio como fue el pintor Manuel Medina, y muchas cosas más. Sumamos el "Mapa Callejero de la Parroquia de Roces" (2010) con textos de Javier Granda Álvarez.

En el año 2022 vio la luz el documental "No hace tanto" dirigido por Ricardo Onís entonces bibliotecario del barrio. Muchos vecinos y vecinas dejaron allí, para siempre, sus testimonios sobre Roces y cuando se estrenó en el cine Covadonga el barrio quedó vacío. Pero es que además al poco tiempo el documental tuvo premio. "No hace tanto" (la memoria social de Roces, sus orígenes y su desarrollo con los vecinos como protagonistas) fue galardonado en el año 2023 con el premio del Consejo de Cooperación Bibliotecaria que otorga el Ministerio de Cultura.

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Algo sobre Roces | MUSÉU DEL PUEBLU D’ASTURIES, COLECCIÓN DE PEDRO GARCÍA MERCADO / .

Retrato de Gijón

Verano de 1907

La imagen tiene de todo. Entre otras cosas: gente en la arena de San Lorenzo, maromas, casetas, balnearios, sábanas ventilándose en los balcones, y a la izquerda la manzana de las Casas de Beronda donde desde el año 1920 estuvo el Ateneo Obrero de Gijón. El autor de la imagen es Pedro García Mercado en el año 1907 y también se conserva, del mismo autor, otra foto complementaria con esta con todo lo que había a la derecha. La pregunta sería: ¿Quién es y de qué va vestido el curioso personaje que mira directamente al fotógrafo? (Muséu del Pueblu d´Asturies. Colección de Pedro García Mercado).