Fallece en Gijón un hombre de 64 años tras sufrir un infarto en la calle

Un hombre de 64 años ha fallecido esta tarde en Gijón tras sufrir una indisposición cardiaca en pleno centro de la ciudad. El varón sintió una indisposición repentina en plena calle y cayó desplomado en la calle Dindurra, al lado del paseo de Begoña, frente al parque infantil. Tras avisar a Emergencias, un equipo de la UVI-Móvil se desplazó al lugar y trató de reanimarle "in situ", pero no lograron recuperarse el pulso.

El incidente ocurrió esta tarde, en torno a las 20.00 horas, y generó cierto revuelo porque la calle, estrecha, tuvo que cortarse al tráfico. Lo grave de la indisposición motivó también la presencia de un par de patrullas de la Policía Nacional.

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La víctima responde a las iniciales C. M. L. H. y estaba acompañado. Los sanitarios sospechas de un infarto grave como causa de la muerte. A las 21.00 horas la calle seguía cortada, aún con presencia policial.