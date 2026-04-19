Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

El "Gasparón" ya reposa en las paredes del Evaristo Valle

El &quot;Gasparón&quot; ya reposa en las paredes del Evaristo Valle | EIRA CORAO

El "Gasparón" ya reposa en las paredes del Evaristo Valle | EIRA CORAO

Ya es oficial. Las paredes de la Fundación Evaristo Valle cuentan desde ayer al mediodía con una nueva y valiosa pieza. Se trata del retrato con el que el icónico pintor inmortalizó a Don Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo de Quirós, recientemente donado a la institución por un coleccionista particular. El aristócrata, llamado "Gasparón" por su envergadura, estaba emparentado con el artista por vía materna y fue habitual invitado en los años 40 en la finca de Somió que hoy alberga el complejo museístico. En la imagen, el público que acudió a la presentación del lienzo, siguiendo la intervención explicativa efectuada por Francisco Zapico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  5. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

El "Gasparón" ya reposa en las paredes del Evaristo Valle

El Metrotrén se enfrenta al riesgo de nacer como una infraestructura desfasada si no se revisa el proyecto

San Xurde

Felicidades, Barbón

Fallece en Gijón un hombre de 64 años tras sufrir un infarto en la calle

Fallece en Gijón un hombre de 64 años tras sufrir un infarto en la calle

La escritura como refugio emocional: Mar de Niebla expone las creaciones literarias de personas con dificultades de salud mental o discapacitadas

La escritura como refugio emocional: Mar de Niebla expone las creaciones literarias de personas con dificultades de salud mental o discapacitadas

Asturias, Gijón y Cimavilla entregan su corazón a Rambal: "Con el amor que nos diste, hicimos una ley"

Asturias, Gijón y Cimavilla entregan su corazón a Rambal: "Con el amor que nos diste, hicimos una ley"

El medio rural de Gijón pone freno a la velutina: "Hay menos que otros años"

Tracking Pixel Contents