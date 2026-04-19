El "Gasparón" ya reposa en las paredes del Evaristo Valle
Ya es oficial. Las paredes de la Fundación Evaristo Valle cuentan desde ayer al mediodía con una nueva y valiosa pieza. Se trata del retrato con el que el icónico pintor inmortalizó a Don Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y Bernaldo de Quirós, recientemente donado a la institución por un coleccionista particular. El aristócrata, llamado "Gasparón" por su envergadura, estaba emparentado con el artista por vía materna y fue habitual invitado en los años 40 en la finca de Somió que hoy alberga el complejo museístico. En la imagen, el público que acudió a la presentación del lienzo, siguiendo la intervención explicativa efectuada por Francisco Zapico.
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