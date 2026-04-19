La Laboral de Gijón llega al 95% de uso de espacios y ya acoge a 5.000 personas

El Cenif está situado en el parte posterior de LABoral Centro de Arte y el Principado invirtió más de 800.000 euros en la adecuación del equipamiento. El proyecto cuenta con un presupuesto este año de 407.000 euros y según se indica desde el Principado están previstas otras dos inversiones, que superan el millón, "para adquirir equipamiento industrial y completar la dotación con tecnologías punteras".

Los habitantes de la Laboral Ciudad de la Cultura / .

En total ya son cerca de una veintena las entidades que están emplazadas en algún sitio en la Laboral Ciudad de la Cultura, un complejo monumental, reconocido como Bien de Interés Cultural, que a esas ocupaciones tiene que añadir sus espacios más señeros, como el teatro, la torre-mirador, el paraninfo o la iglesia, con vida propia bien sea turística, cultural o de congresos. Según los datos del Principado, entre actos, congresos y visitas, por la Laboral están pasando al año más de 500.000 personas. Y en el Centro de Arte, con entrada independiente, el año pasado computaron 67.159 visitas.

La FP, el gran inquilino

De todos los inquilinos, el más numeroso en población es el Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral, con 1.600 alumnos y 150 profesores afanados en 26 ciclos formativos de casi una decena de familias profesionales, siendo Fabricación Mecánica y Madera y Mueble de referencia en Asturias. Le sigue la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", de la Universidad de Oviedo, con 1.300 estudiantes. El Conservatorio Profesional de Música y Danza tiene cerca de un millar de personas a su vera (900 estudiantes). Trescientos más va a aportar la Facultad de Enfermería, y son 125 las que pasan por las instalaciones de la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado, entre el centenar de alumnos y los docentes.

Unos 150 son los trabajadores en plantilla de la RTPA, ubicada en el antiguo convento de las Clarisas, y 102 los inquilinos de Vipasa en la Residencia Norte de la Laboral, la denominada Casa Joven de los "minipisos", donde se crearon viviendas de promoción pública para el alquiler.

Una de las zonas que se rehabilitará para la Facultad de Enfermería. | / Luisma Murias

Otra de las incorporaciones relativamente recientes es la del Ayuntamiento de Gijón con el Espacio Gijón-Impulsa, destinado a establecer oficinas para empresas científicas o tecnológicas y con aulas formativas para la reconversión de perfiles profesionales hacia las demandas de la economía actual. El espacio, que ya ha integrado a dos firmas privadas, Dicampus y Talento, ha sido cedido por el Principado al Ayuntamiento por 20 años. Otra empresa privada presente en el complejo casi desde el inicio es TK Elevator, con oficinas de I+D+i y un laboratorio de prototipos a escala real.

A todo eso hay que añadir, además, los espacios ocupados para oficinas del Principado y los emplazamientos de sociedades públicas como la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa) o la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado. Y también se enmarcan en la Laboral el Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias, la Film Commission o la Cinemateca.

Uno de los pabellones que se adecuará para la Facultad de Enfermería. / Luisma Murias

Otro espacio que ha quedado en buen estado de revista es la Iglesia, que tras la inversión de más de 800.000 euros para rehabilitar la cúpula y la restauración y recuperación de la réplica de la Cruz de la Victoria ya está desplegando su encanto. Sólo hace unas semanas se citaban bajo su cúpula 400 invitados de un evento privado de una empresa de coches.

"Para el Gobierno de Asturias la antigua Universidad Laboral es un monumento de extraordinario valor patrimonial cuya conservación es una prioridad", remarca la Consejera de Cultura, en un esfuerzo mantenido pero que ahora también tiene que ver con la revalorización del espacio como bien BIC y su promoción para que sea Patrimonio Mundial por la Unesco. Un lanzamiento en el que "siempre hay que reconocer y agradecer la labor realizada durante tantos años por parte de la asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral", añade la Consejera.

Hace 25 años que el Gobierno de Asturias asumió las competencias sobre el edificio de la Universidad Laboral de Gijón y poco más de dos décadas desde que el magno inmueble entró en una sucesiva fase de obras para reordenar sus espacios, devolverle esplendor al conjunto y, en definitiva, sacar mucho más partido a los 130.000 metros cuadrados de un complejo educativo venido a menos.

Un aspecto del Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP, el Cenif. / Luisma Murias

Esas obras tuvieron su momento álgido entre 2005 y 2009, con sucesivos estrenos, empezando por el nuevo -y en su caso menguado- instituto de FP; el Centro de Arte y Creación Industrial; las instalaciones de la Escuela universitaria "Jovellanos", la sede de la RTPA, el remodelado teatro, el Conservatorio Profesional de Música de La Laboral o la ESAD, por citar a los primeros en ir llegando.

Pero es ahora cuando claramente se ven los frutos de aquel esfuerzo, con una Laboral convertida en más Ciudad de la Cultura que nunca, que ya acoge a casi una veintena de empresas, sociedades e instituciones, públicas y privadas. Un complejo que tiene a diario cerca de 5.000 estudiantes y trabajadores vinculados al edificio y que, según las estimaciones de la Consejería de Cultura, ronda ya el 95% de ocupación en los espacios propios del Principado. Excluyendo de ese porcentaje lo que corresponde a las zonas deportivas y la Casa de las Piezas, cuya gestión es municipal.

"Para el Gobierno de Asturias la Ciudad de la Cultura es un equipamiento absolutamente estratégico por el que apuesta con decisión, promoviendo su dinamización y puesta en valor, acogiendo diferentes usos que revitalizan este complejo fiel a su naturaleza como espacio formativo, de carácter cultural y promotor de innovación", sostiene la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.

La iglesia de la Laboral, una de las últimas zonas reformadas. / Luisma Murias

El puzzle que en su día se imaginó para la Laboral Ciudad de la Cultura no tiene la foto que se creía -algunas ideas nunca se materializaron y otras opciones llegaron sobre la marcha-, pero a su manera se va completando. Y algunas de las últimas han acabado de encajar en estos días. Como el traslado de la Facultad de Enfermería, adscrita a la Universidad de Oviedo. Un centro que ahora sufre las incomodidades de un espacio demasiado pequeño al pie del Hospital Universitario de Cabueñes, en cuya ampliación inicialmente iba a tener encaje hasta que la demora de las obras y las necesidades han llevado que se desplace a la Laboral. Se empotrará en los más de 2.800 metros cuadrados de la planta baja de un claustro que durante muchos años se reservó para negocio hostelero, sin éxito.

La Consejería de Salud se encarga de esa reforma y es la que acaba de sacar a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución, un contrato dotado con 269.995 euros y que da un plazo de seis meses para que, sin mucha demora, se pueda pasar a la obra. Ese proyecto parte de unas necesidades funcionales de nueve aulas de simulación y ocho aulas clásicas de diferentes tamaños, dos laboratorios especializados, además de biblioteca, sala de ordenadores, sala de reuniones, once despachos, un comedor/office de alumnos y algún espacio de almacenamiento.

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Pero no es la única novedad reciente que se ha acogido en la Laboral. También este mes ha empezado a funcionar el Centro de innovación y formación del profesorado de la FP del Principado de Asturias (Cenif), un centro que la Consejería de Educación ha puesto en marcha en una nave diáfana de 1.642 metros cuadrados de superficie útil.