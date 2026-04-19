El medio rural de Gijón pone frena a la velutina: "Hay menos que otros años"

Con un cuerpo robusto de color oscuro, un distintivo tórax negro y unas características patas con extremos de color amarillo, este depredador implacable es capaz de diezmar colmenas enteras y generar situaciones de gran peligro en el entorno rural. Se trata de la avispa velutina, una especie invasora que, tras años de lucha, parece haber encontrado un muro de contención en el campo gijonés. Pese a su peligrosidad, los vecinos de las parroquias y zonas rurales, concretamente de Santurio, Monteana y Baldornón, se muestran tranquilos, por el momento, ante la situación a estas alturas del año. Su sentir general se resume en el éxito de la intervención temprana realizada durante la primavera para capturar a las reinas. Tanto la que nace de la iniciativa de los propios habitantes del entorno rural, como a la actividad realizada por las instituciones. Mediante un dispositivo preventivo con 400 trampas del Ayuntamiento y 50 del Principado ya han acabado con 1.094 reinas en sus tres primeras recogidas de trampas. Esta estrategia permite encarar el verano con mayor tranquilidad, siempre bajo la premisa de que "la prevención es clave".

Tino Mendoza, presidente de la asociación «Monte Areo», junto a una trampa contra la especie invasora colocada por el Ayuntamiento en Monteana. / Ángel González

En Santurio, María José Fernández, Miguel Ángel Sánchez y Beatriz Vigón, reciben a este periódico en la sede de la asociación de vecinos "San Jorge". En la entrada del edificio, decorado con un precioso jardín que da la bienvenida, luce colgado un objeto que incluso el más lego en la materia probablemente reconociese como lo que es: una trampa para insectos, en concreto para la avispa asiática.

Se trata de una dispositivo de fabricación casera, como las que aprendieron a manufacturar hace unos años gracias a su presidente, José Luis Pérez, para enfrentarse a un ser que, en aquel momento, se convirtió en una suerte de plaga. "La verdad es que este año está la cosa mucho más tranquila", comentan los tres, mientras enseñan el cebo para la velutina y explican los pormenores del artefacto: a una botella de plástico se le realizan dos agujeros de 9 mm, para que deje escapar a otras especies; en estos, se insertan las bocas recortadas de otras dos botellas, para hacer embudo. Dentro, se vierte una fórmula plagada de sustancias atrayentes basada en azúcar, levadura y alcohol en un brebaje que atrae a velutinas, pero respeta a las abejas.

Este año, debido al buen tiempo, comenzaron a colocar las trampas en febrero para capturar a las reinas, que son las que luego pueden formar nuevos nidos y provocar que se descontrole la población del insecto. "Yo llegué a coger seiscientas y pico hace cuatro años con dos trampas. Era exagerado", explica María José Fernández, que se alegra de que las tornas hayan cambiado: "Ahora caen menos, menos mal". Además de esta actividad que realizan de motu proprio y por el bien de la propia comunidad, valoran positivamente la que también parte desde el Ayuntamiento, en concreto desde la concejalía de Medio Ambiente, con la colocación de distintos cebos en la zona rural. Efectivamente, los tres ya han localizado un puñado de ellos situados, especialmente, por las vías principales que atraviesan Santurio.

Este clima de relativa calma en la zona rural se apoya en los datos del programa de control preventivo impulsado por la citada sección municipal. Durante los meses de marzo, abril y mayo, coincidiendo con el inicio de la primavera., esta área municipal pone en marcha una campaña esencial para la prevención de la que hablan los vecinos, en pro de frenar la formación de nidos y que repercute en su tranquilidad.

Sabas Suárez, vecino de Baldornón, mostrando una trampa de fabricación casera de las varias que tiene colocadas en su terreno. / Ángel González

El dispositivo, gestionado mediante un contrato de 14.500 euros con la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias (UCOFA), ha desplegado un total de 450 trampas selectivas diseñadas específicamente para minimizar la captura de otros insectos. Estos dispositivos se distribuyen en puntos llamativos para la avispa, como áreas con vegetación abundante, proximidad a ríos y entornos apícolas, recibiendo un mantenimiento quincenal que garantiza la renovación del líquido atrayente y la eficacia del sistema.

Los resultados de este año 2026 refuerzan la importancia de no bajar la guardia: hasta la fecha ya se han capturado 1.094 reinas fundadoras –332 en la primera recogida, 350 en la segunda y 412 en la tercera–, una cifra considerable que se acerca al balance total del año pasado, cuando se retiraron unas 3.000 reinas en todo el municipio. Dado que la actividad se mantiene intensa, el periodo de trampeo se alargará previsiblemente hasta los meses de junio o julio, precisan desde la concejalía del ramo.

No obstante, el plan cuenta con una segunda línea de defensa por si la prevención no es suficiente y los ejemplares logran establecer colonias, ya que la campaña dispone de otra partida de 40.500 euros para la retirada de nidos, inciden desde Medio Ambiente. Esta labor se apoya en el mapeo y geolocalización de las colonias, coordinando la intervención de los bomberos y empresas subcontratadas ex profeso para una labor para la que se recuerda que la ciudadanía puede contribuir dando aviso de cualquier descubrimiento o incidencia, las cuales centraliza el Principado, en este caso.

En la otra punta del municipio, a Monteana, también llega este cordón sanitario que Tino Mendoza, presidente de la asociación de vecinos "Monte Areo", considera fundamental, más cuando ha vivido en primera persona la plaga, en su propio terreno y árboles. Mendoza afirma que la situación ha dado un vuelco positivo y este año todavía no ha visto necesario colocar ninguna trampa, mientras señala una de las colocadas por el personal municipal y recordando que hace varios veranos la situación era insostenible. Así, relata que el primer día que puso seis trampas de fabricación casera, cogió "más de cien avispas". El vecino hace hincapié en que la clave reside en actuar con determinación entre los meses de febrero y mayo, el periodo crítico en el que las reinas preparan el terreno para sus futuras camadas, al igual que los habitantes de Santurio.

Detalle de un espécimen muerto de la avispa asiática. / | ÁNGEL GONZÁLEZ

De vuelta a la zona interior oriental de Gijón, en Baldornón, Sabas Suárez también vigila de cerca la situación, pero con el mismo temple que da el saber que la cuestión parece estar a raya en este 2026. Le consta que los operarios de las instituciones han pasado por la parroquia aunque, no obstante, en su finca tiene varios dispositivos de atrape construidos por sí mismo que conserva todo el año y que va renovando. En la receta del brebaje que atrae a la velutina no puede faltar algo alcohólico y, en su caso, se incluye la cerveza negra, que aprecia como más efectiva.

Pese a la aparente calma que se respira este año en la asociación de vecinos "La Raposa", Suárez advierte que la peligrosidad de esta especie es extrema y que la sociedad no siempre es consciente del riesgo real que supone. El vecino recuerda un incidente en el que un paisano de avanzada edad fue atacado mientras realizaba tareas de limpieza en una finca.

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"Estaba desbrozando, pegó en un nido y lo abrasaron; tuvo que venir el helicóptero, porque se moría en minutos", relata para ilustrar la agresividad de las colonias. Según su testimonio, la velocidad de estas avispas es comparable a la de "un avión de reacción" y "las oyes, pero no las ves". Con historia y descripción de sus habilidades mediante, insiste en que, aunque este año la presión haya bajado, no se debe bajar la guardia ante un problema al que, a su juicio, y a pesar de las medidas que se toman, "no se le da la toda importancia que tiene".