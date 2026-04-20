Atención jóvenes emprendedores: ya está abierto el plazo para inscribirse en el programa Clinic de Gijón Impulsa y dar forma a tu proyecto
Mañana se presenta una nueva edición de esta iniciativa promovida por la Asociación Asturias Emprend@ y apoyada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa
L. L.
Mañana martes, día 21 de abril, a las 12:00h, se presentará una nueva edición del Clinic Joven Emprend@, promovida por la Asociación Asturias Emprend@ y apoyada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón a través de Gijón Impulsa, que anualmente se celebra en el mes de septiembre.
En esta edición especial, ya que se celebra su 20 aniversario, se trasladará a las localidades asturianas de Avilés, el Franco y Gijón/Xixón, entre el 1 y el 11 de septiembre. Serán unos intensos días de entrenamiento a tiempo completo que incluyen sesiones de desarrollo competencial, sesiones técnicas de formación, comidas-encuentros con, visitas a iniciativas ejemplares, retos, gamificación, etc.
La participación en el Clinic es totalmente gratuita para los 25 jóvenes seleccionados. El plazo de inscripción y recepción de candidaturas de personas emprendedoras, jóvenes de 18 a 36 años residentes en Asturias, se encuentra actualmente abierto, hasta el 31 de mayo.
Durante la presentación intervendrán:
- Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
- Kike Riesgo, Director Técnico del Clinic, así como alumnado de ediciones anteriores, que nos contarán en primera persona, su experiencia de participación.
Además les acompañarán una representación de cliniqueros/as que han participado en distintas ediciones, y que nos darán una visión de su experiencia tras su paso por él.
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