Cultura incorporará un arquitecto conservador a la Laboral este año

La Laboral Ciudad de la Cultura va a volver a tener espacios en obras este año, y no solo por la adecuación de un área de casi 3.000 metros cuadrados para albergar la Facultad de Enfermería. Como todo gran complejo que se precie, su mantenimiento es una continuada dedicación de recursos que en la Universidad Laboral siempre parecen pocos, pero que en el caso de un bien BIC para el que se ha impulsado su candidatura para que sea declarado Patrimonio Mundial por la Unesco –ya ha logrado su incorporación a la lista indicativa del Ministerio de Cultura– son más necesarios si cabe.

Según la planificación de este año de la Consejería de Cultura, en la Laboral se acometerán obras en el Paraninfo de la Universidad; se va a reformular y acondicionar la recepción, ofreciendo nuevos servicios a las personas usuarias, y se efectuará una relevante inversión en materia de digitalización. Además, se ha destinado una partida de 500.000 euros provenientes del Fondo de Transición Justa para la rehabilitación de espacios en las naves que ocupa el Centro de Arte.

Para estar pendiente de todas esas necesidades de intervención, presentes y futuras, la Consejería ha lanzado la contratación de un arquitecto conservador que será una de las "grandes novedades del año", según sostienen desde Cultura. "Se va a incorporar próximamente. Será un profesional experto dedicado exclusivamente a supervisar y planificar la conservación de este complejo monumental", indica la consejera Vanessa Gutiérrez, para quien es otra muestra de "el absoluto compromiso del Gobierno del Principado con el inmueble", ya que la incorporación de dicho profesional "permitirá hacer un seguimiento exhaustivo del complejo y de las actuaciones de conservación que permitan seguir disfrutando de este espacio excepcional, tanto en su valor patrimonial como en la vida que promueve y acoge", añade.

La figura del arquitecto conservador es, si cabe, más necesaria teniendo en cuenta que el gran complejo ya tiene casi el 95% de sus espacios en uso (como desveló LA NUEVA ESPAÑA), con una veintena de entidades, en su mayoría públicas pero también algunas privadas, alojadas. La Laboral tiene en la actualidad más de 5.000 estudiantes o trabajadores afincados en sus dependencias, y las visitas guiadas, convenciones, congresos y actividades culturales que se derivan del teatro, la iglesia o el paraninfo generan más de medio millón de entradas al año. A las que habría que sumar las 67.159 visitas registradas el pasado año en el Centro de Arte y Creación Industrial.

"Para el Gobierno de Asturias la antigua Universidad Laboral es un monumento de extraordinario valor patrimonial cuya conservación es una prioridad. Pero, además, se la considera un equipamiento absolutamente estratégico por el que se apuesta con decisión, promoviendo su dinamización y puesta en valor, acogiendo diferentes usos que revitalizan este complejo fiel a su naturaleza como espacio formativo, de carácter cultural y promotor de innovación", sostiene la Consejera.

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Solo en los últimos tres años, el Gobierno regional ha destinado más de 2 millones de euros a su mantenimiento ordinario, añadiendo además otras inversiones como los más de 800.000 euros destinados para la rehabilitación de la cúpula de la iglesia de la Laboral y la restauración y recuperación de la réplica de la Cruz de la Victoria, los 430.000 euros invertidos en las cubiertas de sus históricas cocinas y lavandería, o las significativas obras que se han realizado en la cafetería del monumento.