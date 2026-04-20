La Feria de Muestras de Asturias avanza con cambios en el recinto y un 93% de comercialización

Los preparativos para la celebración de la 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) avanzan con la comercialización para volver a contar en esta edición con todos los espacios expositivos ocupados y con novedades relevantes en el "Luis Adaro". Entre ellas, destacan las obras de dos entidades financieras como son la construcción del nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias y la remodelación del pabellón del Banco Sabadell-Herrero, ambos próximos al acceso principal complejo. La previsión sobre las obras en el pabellón del Banco Sabadell es que comiencen esta misma semana.

Vista del Pabellón del Banco Sabadell-Herrero desde la entrada al recino ferial Luis Adaro.

En cuanto a la comercialización de este evento que organiza la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño ya se han cerrado los acuerdos y firmado los contratos para la ocupación de más del 93% de los espacios expositivos de FIDMA. Para los que aún quedan libres se está hablando con posibles expositores. La tónica habitual de anteriores ediciones es que siempre se alcance una ocupación plena.

Respecto a las obras en el pabellón del Banco Sabadell-Herrero, las que comenzarán en breve, se corresponden con la primera fase del proyecto. Consisten en la renovación de la parte exterior del edificio. La segunda fase, que comprende la reforma del interior, se acometerá con posterioridad a FIDMA. Sabadell–Herrero pretende, mediante la renovación de la envolvente, mejorar la eficiencia energética del conjunto, reforzar la conexión de los espacios interiores con el exterior y garantizar la accesibilidad del pabellón para todos los visitantes. Eso va en línea con el proyecto de mejora de accesibilidad del banco, según explican las fuentes consultadas.

Para ello se emplearán materiales que permitan mantener la imagen corporativa de la entidad, apostando al mismo tiempo por una mayor calidad del conjunto. Para esta primera fase la inversión rondará los 250.000 euros. Los planes para remodelar su pabellón ya habían sido anunciados por el director general adjunto del grupo Sabadell, Pablo Junceda, en mayo de 2025. Fue durante la firma de la renovación del contrato de derecho de uso del espacio que ocupa en el recinto ferial por otros 25 años.

Tras esta primera fase de la obra, el proyecto continuará en el último trimestre del año, durante el cual se abordará la reforma interior del pabellón, aún sin presupuestar. Esta actuación permitirá crear nuevos espacios multifuncionales, equipados con tecnología multimedia de última generación que Banco Sabadell utiliza en sus oficinas y edificios más representativos.

El pabellón de Caja Rural, listo en pocas semanas

En cuanto a la construcción del nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias, un edificio de 1.576,90 metros cuadrados construidos con dos plantas más ático y cerramiento de vidrio, las previsiones que se manejan son que concluya en mayo o en junio. Este nuevo edificio se levanta sobre una parcela de 1.291,65 metros cuadrados, si bien no ocupará la totalidad de la misma, ya que la planta baja se retranquea creando en su exterior un soportal que recorre todo su perímetro. El edificio se ha concebido para poder acoger simultáneamente exposiciones, áreas de formación y como espacio representativo.

El edificio, de tres niveles, contará en la planta baja con un espacio de exposiciones compartimentable. En momentos de buena climatología esta planta se abrirá para conectar con el espacio exterior de los soportales. En la primera planta estarán las áreas de formación y representativas, mientras que la planta segunda se prevé que se destine a actividades de carácter informal y que cuente con una zona de catering, según el proyecto elaborado por la arquitecta Verónica Durán. Caja Rural de Asturias decidió acometer esta inversión tras haberse incorporado como socio del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias con 12,84% del capital.

Los visitantes de la edición de FIDMA de este año, que se celebrará entre el 1 y el 16 de agosto, también podrán notar otros cambios en el recito ferial. Dos de ellos en el entorno del Pabellón de la Fundación Cajastur. Por un lado, se elimina la construcción que unía este pabellón con la Lonja del Palacio de Congresos, abriendo en su lugar una nueva calle que dará mayor permeabilidad a la zona. Por otro, también se renueva la zona del recinto ferial próxima a la parte posterior del Pabellón de la Fundación Cajastur que, entre otras cosas, contará con baños nuevos. Otros espacios que también estarán cambiados respecto a la edición del año pasado son los colindantes con el recinto del Pueblo de Asturias.

Aparte de las obras, algunas de las novedades de la edición de este año será un uso más intensivo para actos institucionales del edificio del antiguo restaurante en el Muséu del Pueblu d’Asturies, que ya en la edición del año pasado comenzó a acoger actividades. La agenda de actos institucionales ya programados hasta la fecha rondan los 200 y aún no está cerrada. El emplazamiento con mayor número de actos seguirá siendo el Palacio de Congresos.

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En lo que respecta a los expositores, en la 69 edición de FIDMA destaca una importante diversificación en el sector de las dos ruedas, con un aumento significativo en el número de marcas de motocicletas representadas respecto a la edición del año pasado.