El Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, puente temporal en Gijón de los clásicos con la actualidad

Habrá quien piense que el Mundo Antiguo está demasiado lejos, espacial y temporalmente. Cosmologías distintas, tecnologías diferentes y, en definitiva, un prisma que dista mucho del siglo XXI, aunque Grecia y Roma sean la cuna de Occidente. ¿Y si las “fake news”, los peligros de la exposición en las redes o la obsesión por el dinero fácil que algunos “vendehumos” digitales fomentan entre la juventud no fueran nuevas?

No lo son, al menos en fondo, y así lo demuestra la XXIX edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, que construye un puente temporal entre esa época y 2026 los días 21 y 22 de abril en el teatro Jovellanos para hacer ver que a los jóvenes, aunque parezca mentira, “seguimos con los mismos problemas y preocupaciones”, tal como manifiesta el catedrático de Latín del IES Alfonso II de Oviedo Santiago Recio, que lleva desde la primera edición impulsando este certamen.

El evento está organizado por la Asociación de Teatro Grecolatino de Asturias, que preside el docente, y la Asociación Céfiro de profesores de Latín y Griego, gracias a cuyo trabajo más de 3.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Universidad, procedentes de unos 50 centros educativos asturianos, llenarán el coliseo gijonés por antonomasia para disfrutar de la mejor dramaturgia y comedia clásica.

El programa de este año cuenta con dos de las compañías de teatro escolar más prestigiosas del panorama nacional. El martes 21 de abril, el grupo "Balbo Teatro", del IES Puerto de Santa María (Cádiz), representará la tragedia "Coéforas" de Esquilo y la comedia "El Persa" de Plauto. Al día siguiente, el miércoles 22, será el turno del grupo "Noite Bohemia", del IES Ramón Menéndez Pidal (La Coruña), con "Helena" de Eurípides y "Gemelos" de Plauto.

"Son realmente los mejores a fecha de hoy", afirma Recio. La calidad de los grupos es innegable y para muestra, el educador da un botón: Balbo Teatro ha sido recientemente seleccionado para representar a España en un festival internacional en Mesene (Grecia), mientras que Noite Bohemia acumula numerosos premios nacionales; ambas brillarán sobre las tablas del teatro Jovellanos.

De las "fake news" a los linchamientos digitales

Más allá del talento y rigor escénico, el gran atractivo del festival reside en su capacidad para conectar los dilemas de la antigüedad con los actuales, como se avanza al principio de estas líneas y así lo valora Recio. "Hay paralelismos y diagnósticos muy acertados", explica el profesor, antes de desgranar la materia.

Así, la tragedia "Coéforas" plantea el eterno conflicto entre justicia y venganza, un tema que resuena con los "linchamientos digitales en redes sociales". Por su parte, "Helena" explora el concepto de las “fake news”: una guerra de diez años desatada por un rapto que nunca ocurrió porque la bella mujer del rey Agamenón estaba en Egipto, no en Troya. "Se lucha por una ilusión, por una noticia falsa que todos creen real", subraya el organizador.

Las comedias de Plauto no se quedan atrás. "El Persa" critica el materialismo y el afán por el "dinero fácil", a la vez que empodera a un personaje femenino que, con su inteligencia, logra engañar al avaro proxeneta. Mientras, "Gemelos", con su trama de enredos basada en el equívoco, sentó las bases para obras posteriores como "La comedia de los errores", de Shakespeare.

Concursos y una nueva sorpresa musical

El festival no es solo un evento para espectadores, sino un motor de creatividad. Los alumnos participan en el XX Concurso de Humanidades Forum 2026, con modalidades que abarcan el relato periodístico (Tácito), el cómic (Fidias), el trabajo de investigación (Melpómene y Talía) y el diseño del cartel del propio festival. Recio destaca el altísimo nivel de los trabajos, entre los que los hay, unos, “magistrales” artísticamente; otros, de investigación, "minuciosamente documentados". Y multitud de premios para los mejores, por descontado.

Como novedad, este año se incluirá una actuación musical entre la entrega de premios y las representaciones. Es la de dúo de cuerda “Im-pulso” formado por la alumna del IES Alfonso II de Oviedo Cristina Alonso al violín y Veronika Makhno a la viola, seleccionadas como finalistas en certamenes de calado nacional. Interpretarán piezas de Mozart y otros compositores para "dar protagonismo a los jóvenes en todas las facetas".

Tras casi treinta años al frente, Recio confiesa que la ilusión sigue intacta. Incombustible. "El teatro engancha y he recibido mucho más de lo que he di", asegura, agradeciendo el apoyo indispensable de la asociación Céfiro y de su familia. Un legado que demuestra que las grandes historias de Grecia y Roma siguen siendo un espejo en el que mirarnos.