Gijón amplía su mejora en listas de espera en el Hospital de Cabueñes: menos de tres meses para una cirugía
El hospital público realiza dos mil consultas más al mes que hace un año
Jove, aunque con menos pacientes de larga demora, eleva su media de cita quirúrgica a los 134 días
El Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU) mantiene su tendencia positiva en listas de espera. El complejo público cerró el mes pasado un balance de actividad quirúrgica que dejó una espera media de 82,98 días, menos de tres meses, y frente a la media de 112 días que tenía por estas fechas el año pasado. Los servicios con más demora fueron los de Otorrinolaringología (139 días) y Traumatología (137), y solo un tercer servicio, Cirugía Plástica (115) dejó una media superior al centenar de días. Por su parte, el Hospital de Jove, concertado, cerró marzo con una demora quirúrgica de 134,79 días, lo que supone un ligero aumento respecto a los 124 días que registraba hace un año.
El servicio de Traumatología de Cabueñes, pese a que en números totales parece sufrir bastante demora, ha logrado reducir en casi un mes su media en este último año. En marzo del año pasado tenía una espera de 165,77 días. Los servicios traumatológicos suelen tener esperas más acuciadas, además, por el alto volumen de urgencias que deben asumir.
El mismo servicio de Jove, de hecho, tuvo en marzo una lista de espera de 173 días frente a los 120 que tenía en marzo de 2025. Es este servicio, junto al de Angiología y Cirugía Vascular (151 días) y de Cirugía Plástica (138) los que empeoran la media del concertado, que sí tiene servicios con demoras estables como el de Ginecología, con 72 días de espera media para pasar por quirófano. Los servicios quirúrgicos más ágiles en Cabueñes son los de Dermatología (23 días) y Angiología y Cirugía Vascular (39,42).
Respecto a las consultas, la demora media en Cabueñes fue este pasado marzo de 85,66 días, una cifra también estable. Sube ligeramente respecto a hace un año (73 días en marzo de 2025), pero con un volumen de pacientes atendidos también mayor: el hospital público pasó 39.858 consultas el mes pasado frente a las 37.961 de hace un año.
Cirugía Vascular es también aquí el servicio más aventajado: su demora media es de menos de cuatro días, y Otorrinolaringología pasa consultas con apenas una semana de espera media por paciente. Con la excepción de Oftalmología (139 días de espera media por consulta) el resto de servicios rondan demoras medias de entre dos y tres meses.
Jove, por su lado, cierra este último balance de actividad con una demora media en consultas de 64,63 días y con un desglose por servicios más equilibrado. Solo un servicio tiene una espera superior a los cien días (Traumatología, con 104) y la mayoría dan cita en menos de dos meses.
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