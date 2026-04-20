El Grupo Covadonga prepara su gran marcha a la Santina: "Es una experiencia que nos une"

"Es algo más grande que un recorrido deportivo. Es un esfuerzo compartido, convivencia, amistad y nos experiencia que nos une y nos recuerda quienes somos y de donde venimos". Con estas palabras se expresó ayer el presidente del Grupo Covadonga, Joaquín Miranda, durante la presentación de la XXXII Marcha a Covadonga que impulsa la entidad sociodeportiva gijonesa. La cita, un clásico del calendario grupista, se desarrolla el 23 y 24 de mayo y habrá dos recorridos. Uno, completo desde Gijón y otro más corto, de unos once kilómetros, que saldrá directamente desde Cangas de Onís.

El acto tuvo lugar ayer en la sala polivante de las instalaciones de Las Mestas. Además de Joaquín Miranda estuvo Honorio Castaño, el responsable de la sección de montaña de la entidad deportiva. El Grupo Covadonga resalta que para esta actividad, en la que suelen participar unos 150 socios, las inscripciones están abiertas hasta el 28 de abril a las 14.00 horas. Están llamados a participar personas de todas las edades ya que, aunque se trata de un importante reto deportivo, la marcha tiene sobre todo un fin social. "Es una experiencia que fortalece vínculos, genera recuerdos compartidos y refuerza los valores sociales y deportivos que definen al club", añadió Miranda.

Castaño explicó los pormenores de la caminata. Habrá una marcha que será completa, cubriendo desde el sábado los 75 kilómetros de distancia entre Gijón y Covadonga. Si bien, también hay una segunda modalidad que sale directamente desde Cangas de Onís, el domingo, y llega hasta Covadonga. Habrá luego visita al Santuario y participa también la sección de coros y danzas del club y el Orfeón.

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El responsable de la sección de montaña resaltó que es indispensable llevar calzado deportivo adecuado. Especificó que lo mejor es usar zapatillas deportivas, no botas de montaña, ya que gran parte del trayecto será por asfalto. También animó a los participantes a entrenar los días previos puesto que la marcha, sobre todo la completa, la que sale desde Gijón, es larga y exigente.