El hospital de Cabueñes confía en estrenar este año la demandada diálisis peritoneal

Tras haber logrado consolidar en 2025 la diálisis domiciliaria, el servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Cabueñes confía en poner en marcha en 2026 la demandada diálisis peritoneal, la otra gran aspiración que se había marcado desde hace una década. "Estamos esperando el visto bueno, pero confiamos en que se produzca este año. Ya estamos realizando el proceso de capacitación personal de los médicos y queda encontrar la infraestructura y que aparezcan los pacientes idóneos", explica el jefe del servicio de Nefrología, Alfonso Pobes Martínez de Salinas.

La diálisis peritoneal es un tratamiento domiciliario para la insuficiencia renal que utiliza el peritoneo para filtrar la sangre. Contar con ese procedimiento que permite al paciente tratarse en su domicilio, e incluso mientras duerme, fue solicitado por el servicio de Nefrología de Cabueñes al Sespa en 2019. Sin embargo, esa luz verde que estaba prevista para el 2020 se fue retrasando por el impacto de la pandemia y otros impedimentos.

Ahora, el servicio liderado por Alfonso Pobes ya está ultimando los preparativos para poder prestar ese procedimiento en el principal complejo sanitario de la ciudad. Hasta el momento, entre un 5% y un 10% de los pacientes de diálisis están recibiendo este tratamiento mediante la atención del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El objetivo que se marcan a largo plazo tanto en Cabueñes como en el resto de centros médicos es que un 30% de esos pacientes se beneficien de esta técnica.

Alfonso Pobes no duda a la hora de remarcar que "nuestro mayor reto en la actualidad es empezar esa diálisis peritoneal aquí". Al tiempo que los sanitarios ultiman el proceso de capacitación personal, el servicio está a la espera de contar con unos locales que se van a liberar. "Tiene que ser algún punto accesible desde la calle, que tenga pocas barreras y que sea cercano al área de Nefrología", puntualiza Pobes, que incide en que algunos de los pacientes que se podrán beneficiar de ese programa son los que atienden en la novedosa unidad cardiorrenal.

La diálisis peritoneal, además, sería relevante para que el servicio de Nefrología tuviera que consumir una menor cantidad de recursos y poder destinar esos gastos a incrementar la detección precoz de la enfermedad renal crónica en Atención Primaria, la principal "preocupación" de esta especialidad a nivel internacional.

Una vez que los nefrólogos confirman que el paciente no es apto para ser trasplantado o se encuentra a la espera de recibir el riñón sano necesario para reemplazar al suyo, las posibilidades que se abren son tres. Una de ellas es la hemodiálisis en el propio centro sanitario, la segunda es la hemodiálisis domiciliaria y, la tercera, la peritoneal.

Fue el pasado año cuando el servicio de Nefrología logró asentar las diálisis domiciliarias, que le han aportado "un salto de calidad" a su atención. "Está teniendo mucho éxito. Hace un año teníamos a tres pacientes, ahora ya son cinco y dos está en periodo de formación. Seguro que vamos a terminar 2026 con al menos 7 pacientes con diálisis domiciliarias, así que vamos a doblar el número que había hace un año", desarrolla Pobes, que añade que "tenemos un potencial del crecimiento muy grande, mucho mayor del que pensábamos antes de iniciarlas". "Ha supuesto un cambio muy importante. Permite que no tengan que desplazarse al hospital más de una vez al mes", abunda.

Cada uno de esos pacientes y sus familiares, antes de poder empezar la diálisis en casa, necesitan completar un proceso de aprendizaje. Esa especie de curso del que se encargan enfermeras especializadas dura en torno a un mes.

Debido a la novedad que suponía comenzar la diálisis domiciliaria y el inminente inicio de la diálisis peritoneal, la plantilla del servicio de Nefrología ha crecido de ocho a diez médicos especialistas. Ese aumento también se produjo a raíz de la habilitación de la atención continuada durante 24 horas, otro de los logros obtenidos recientemente. "Cada vez era más frecuente tener que venir estando de guardia localizada y eso alteraba la programación del servicio. Tener esa atención continuada nos permite poder centrarnos en labores de hemodiálisis urgentes y tener un tiempo de respuesta adecuado", asevera el responsable del servicio, que cuenta con cuatro consultas, una sala de técnicas y una sala de hemodiálisis.

Respecto al incremento de profesionales, Pobes reconoce que "ha sido tremendamente bienvenido porque se necesitaba para el desarrollo del servicio". Si bien, destaca que "aquí estamos haciendo de la necesidad virtud y adaptándonos a espacios escasos y reducidos a la espera de que se produzca la ampliación del hospital". "Estamos dando todo para tener una mayor cartera de servicios para dar respuesta al aumento de actividad que conlleva la fusión de áreas y el envejecimiento de la población", completa.

Más allá de impulsar la anhelada diálisis peritoneal, el servicio de Nefrología de Cabueñes se marca el objetivo de mejorar la coordinación con el resto de hospitales que forman el nuevo área sanitaria III (fusión de Gijón, Nalón y Arriondas). Asimismo, pondrán el foco en seguir trabajando de la mano de los centros de salud para dar respuesta a "la epidemia de casos" que supone la enfermedad renal crónica. "En la Atención Primaria tenemos a nuestro gran aliado. Nos han demostrado siempre que podemos contar con ellos y mantenemos una muy buena relación que va a ser vital ante una situación que resulta compleja, ya que cada vez tenemos más demanda al crecer la detección y el envejecimiento poblacional", resalta Pobes.

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Con la ampliación del hospital en el horizonte, en Nefrología de Cabueñes ya han iniciado también el proceso para poner en marcha un programa de formación de residentes. Previamente tendrán que añadir a su cartera de servicios la diálisis peritoneal y el seguimiento crónico del trasplantado renal.