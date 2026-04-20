Lastra, sobre el accidente del bus de Gijón: "Hubo exceso de velocidad, pero no se puede inferir que hubiera una carrera"
La Delegada del Gobierno explica que la Guardia Civil está pendiente de las testificales de los ocupantes del coche que chocó con el autocar
La Delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, habló esta mañana sobre el accidente del bus de este sábado en la carretera del Infanzón en Cabueñes. En dicho accidente, un coche chocó de forma frontal contra un bus que hacía el viaje de Villaviciosa a Gijón. Como resultado del impacto, el bus volcó. Hubo diez heridos, siete del autocar leves y la propia conductora, así como la conductora del turismo y su copiloto. La joven permanece ingresa en la UCI del Huca. Sus testimonios serán claves para la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, tal y como explicó Lastra.
La Delegada del Gobierno habló sobre ello en Navia. "La investigación sigue su curso por parte de Tráfico. Podemos decir que el coche que impacta con el bus invadió el carril contrario y chocó a gran velocidad", contó. "Por lo que dicen las testificiales (de los ocupantes del bus y de la conductoria del mismo) hubo otro coche que rebasó el bus a gran velocidad. Si bien, de ahí no podemos inferir que hubiera una carrera pero sí un exceso de velocidad", resaltó.
Lastra matizó que la Guardia Civil de Tráfico "está en permanente vigilancia" de las carreteras para evitar que "haya piques y carreras" y que se pueda "viajar con la máxima seguridad". Detalló que estuvo hablando con el responsable de Tráfico de la Guardia Civil sobre el asunto esta misma mañana. "Aún hay que recoger las testificales de los ocupantes del turismo. Hasta que pasen unos días es prematuro aventurar nada más", añadió.
En cualquier caso, en la carretera del Infanzón desde Cabueñes llueve sobre mojado. Son habituales las quejas de los vecinos por los excesos de velocidad y las imprudencias al volante.
De hecho, las asociaciones de Cabueñes y de Somió ya buscan movilizar al resto del movimiento vecinal para exigir medidas al Ayuntamiento y al Principado. Esa carretera es de competencia nacional, por lo que entienden que cualquier medida que se ponga en marcha requerirá de un ingente trabajo para verlas cumplidas.
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