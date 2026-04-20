Luto en Gijón por Carlos Loredo, jefe comercial de una conocida empresa de ingeniería
Falleció este domingo de un infarto mientras paseaba por la calle Dindurra: "Era muy buena persona"
Estaba a punto de jubilarse y se iba a dedicar a viajar junto a su mujer, Mercedes Suárez, una de las dueñas de la conocida Librería Industrial. Sin embargo, la mala suerte quiso que este domingo perdiera la vida tras sufrir un infarto en la calle Dindurra. Se trata de Carlos Loredo, un gijonés que pertenecía a una familia muy conocida y que había llegado a ser jefe comercial de una destaca empresa de ingeniería llamada Ingeniería Eléctrica Industrial. Su funeral se celebra en la iglesia de San Julián de Somió este martes a las 13.00 horas. Tenía 64 años.
Loredo era hijo de Joaquín Loredo Viejo, conocido pediatra gijonés, concejal en el Ayuntamiento y también directivo del Sporting. Su madre es Covadonga Hurlé. Además, fue nieto del traumatólogo Aquilino Hurlé y bisnieto también del mismo Aquilino Hurlé, reconocido pediatra con calle en el barrio de La Arena. Tenía, además, dos hijos, Carlos (que ha tenido que regresar de urgencia de Alemania) y Elisa. Era muy aficionado a jugar al golf y también un entregado socio del Club de Regatas. Además, era muy aficionado al karaoke.
Además tenía otros seis hermanos: Covadonga, Mari Luz, Ana, Margarita, Elena y Juan. "Pensaba dedicarse a viajar y también a jugar al golf cuando ha pasado esto", lamentó esta tarde la hermana mayor de la familia, Covadonga. El nexo familiar que había entre ellos era muy fuerte. De hecho, cuenta su hermana que cada martes se reunían todos los hermanos para comer en casa de su madre. Así lo hicieron este último martes para celebrar el 86 cumpleaños de la madre. Allí se tomaron todos juntos una foto, que fue, a la postre la última que tienen todos juntos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros