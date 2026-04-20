Luto en Gijón por Carlos Loredo, jefe comercial de una conocida empresa de ingeniería

Estaba a punto de jubilarse y se iba a dedicar a viajar junto a su mujer, Mercedes Suárez, una de las dueñas de la conocida Librería Industrial. Sin embargo, la mala suerte quiso que este domingo perdiera la vida tras sufrir un infarto en la calle Dindurra. Se trata de Carlos Loredo, un gijonés que pertenecía a una familia muy conocida y que había llegado a ser jefe comercial de una destaca empresa de ingeniería llamada Ingeniería Eléctrica Industrial. Su funeral se celebra en la iglesia de San Julián de Somió este martes a las 13.00 horas. Tenía 64 años.

Loredo era hijo de Joaquín Loredo Viejo, conocido pediatra gijonés, concejal en el Ayuntamiento y también directivo del Sporting. Su madre es Covadonga Hurlé. Además, fue nieto del traumatólogo Aquilino Hurlé y bisnieto también del mismo Aquilino Hurlé, reconocido pediatra con calle en el barrio de La Arena. Tenía, además, dos hijos, Carlos (que ha tenido que regresar de urgencia de Alemania) y Elisa. Era muy aficionado a jugar al golf y también un entregado socio del Club de Regatas. Además, era muy aficionado al karaoke.

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Además tenía otros seis hermanos: Covadonga, Mari Luz, Ana, Margarita, Elena y Juan. "Pensaba dedicarse a viajar y también a jugar al golf cuando ha pasado esto", lamentó esta tarde la hermana mayor de la familia, Covadonga. El nexo familiar que había entre ellos era muy fuerte. De hecho, cuenta su hermana que cada martes se reunían todos los hermanos para comer en casa de su madre. Así lo hicieron este último martes para celebrar el 86 cumpleaños de la madre. Allí se tomaron todos juntos una foto, que fue, a la postre la última que tienen todos juntos.