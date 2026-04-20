Unos padres senegaleses se enfrentan a dos años de cárcel en Gijón por maltratar a su hijo: sufría palizas, baños de agua fría y pegaban con una escoba por sacar malas notas
El juicio se celebró esta mañana y quedó listo para sentencia: la madre se enfrenta a dos años y 9 meses de prisión y el padre solo a dos
Los hechos denunciados sucedieron desde que el crío tenía seis años y hasta los 13
Un espeluznante presunto caso de maltrato a un menor de edad. Unos padres de nacionalidad senegalesa se sentaron este lunes en el banquillo acusados de maltratar a su hijo. Los episodios ocurrieron desde que el menor tenía seis años y hasta los trece.
Según la Fiscalía, consistieron en insultos, bofetones a diario, golpes con la escoba, baños de agua fría e incluso dejarle sin comer. El Ministerio Público acusa a la madre de dos ilícitos. Por un lado, de un delito de maltrato en el ámbito familiar, por una agresión en concreto, y por otro de un delito de mal trato habitual al que también se enfrenta el padre. La madre podría ser condena a dos años y nueve meses de cárcel y el padre a dos.
El relato del fiscal sostiene que la acusada, nacida en 1986, entre las dos y media y las cuatro y media del 15 de marzo de 2023 pegó varios golpes a su hijo, que entonces tenía 13 años, con una escoba por haber sacado una mala nota en el colegio. El escrito sigue diciendo que la acusada y su marido, también de Senegal y nacido en 1983, maltrataban al niño desde que tenía seis años. Aunque no pueden concretar fechas, sí que se indica que dicho maltrato consistió en insultos, bofetones a diario y más golpes con la escoba.
Otras veces le metían en agua fría o le dejaban sin comer.
Además, señala el fiscal, le tenían amenazado para que no contara nada. Si lo hacía, le decían que lo llevarían a un internado o de vuelta a Senegal. Los dos acusados se encuentran en situación legal en el país.
La Fiscalía considera que el episodio de la escoba de 2023 es constitutivo de un delito de maltrato en el ámbito familiar del que debe responder la mujer. Mientras, acusa a los dos padres d un delito de malos tratos habituales. Por el primer caso, se pide una pena de nueve meses de cárcel. Y por el segundo, dos años de prisión para cada uno.
La víctima reside en un centro de menores desde 2013.
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