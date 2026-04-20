El PP carga contra Lastra por sus declaraciones del accidente de bus de Gijón: "Mirar a otro lado es una irresponsabilidad"

El accidente del bus del pasado sábado en Gijón no solo ha generado la indignación vecinal, sino también enfrentamiento político. Mientras la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, afirmaba esta mañana en Navia que, por la evolución de las investigaciones, aún no se podía concluir que el accidente fuera consecuencia de "una carrera ilegal", y que la Guardia Civil realiza "una vigilancia permanente" de las carreteras, el Partido Popular salió al cruce de declaraciones afirmando que dicha vigilancia "es claramente insuficiente". Por eso, piden a la delegada "menos declaraciones y más actuaciones" que se sustancien en “un refuerzo inmediato de los controles, presencia efectiva de la Guardia Civil y tolerancia cero con las carreras ilegales".

Además, a todo esto, hay que sumar una iniciativa del PSOE de Gijón que ha perdido convocar al hilo de este suceso la Junta Local de Seguridad. Y, de paso, los socialistas han criticado a la concejala del ramo, la forista Nuria Bravo. "No puede seguir eludiendo sus responsabilidades", denuncia la concejala Marina Pineda.

El accidente tuvo lugar en Cabueñes, en la carretera del Infanzón. En concreto, en el kilómetro 64 de la Nacional 632. Se trata de una carretera en la que ha habido continuas quejas vecinales por carreras ilegales e imprudencias al volante. De hecho, los vecinos de Somió y Cabueñes, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, buscan impulsar un frente vecinal común para proponer medidas que pongan coto a los excesos. En ese sentido, por la mañana Adriana Lastra había dicho que, a falta de tomar declaraciones a los ocupantes del coche que se chocó con el bus, los cuales siguen recuperándose de sus heridas, aún no se podía afirmar que dicho vehículo participara en una carrera ilegal. Sí reconoció que dicho coche había invadido el carril contrario y que el impacto fue a gran velocidad.

"Por lo que dicen las testificales (de los ocupantes del bus y de la conductora del mismo) hubo otro coche que rebasó al bus a gran velocidad. Si bien, de ahí no podemos inferir que hubiera una carrera, pero sí un exceso de velocidad", comentó Lastra. La delegada del Gobierno también indicó que la Guardia Civil "está en permanente vigilancia" de las carreteras para evitar que "haya piques y carreras" y que se pueda "viajar con la máxima seguridad".

Ha sido frente a esas declaraciones que ha salido el PP a rebatir. Desde la formación en popular en Gijón se explica que se respetan los tiempos necesarios "para cerrar las investigaciones" pero que eso no puede servir "para no tomar cartas en el asunto". "Los vecinos de El Infanzón y Somió vienen denunciando desde hace mucho tiempo problemas en esa vía, una de las más peligrosas a nivel nacional, como son conducciones temerarias y concentraciones de vehículos a alta velocidad". "Cualquiera que se acerque un fin de semana a esa carretera, incluso la propia Lastra, puede comprobarlo", indicaron desde el PP.

"Por eso resulta incomprensible en que se insista en el mensaje de vigilancia permanente cuando la realidad demuestra que esa vigilancia es claramente insuficiente", aclaran desde el PP. "No es un hecho aislado, es un problema conocido, reiterado y no atajado", añaden. "Desde el PP exigimos a la delegada menos declaraciones y más actuaciones", expresan desde el partido, desde donde se pide un refuerzo inmediato de los controles, presencia efectiva de la Guardia Civil y tolerancia cero con las carreras ilegales. "Cuando los vecinos llevan años avisando y hay accidentes graves, mirar hacia otro lado es una forma de irresponsabilidad".

Mientras, el PSOE de Gijón exigió ayer convocar con urgencia la Junta Local de Seguridad "por las carreras ilegales". Marina Pineda denunció que dicho órgano lleva casi dos años sin reunirse cuando tendría que "hacerlo de forma semestral". "La concejala de Seguridad no puede seguir eludiendo su responsabilidad amparándose en una supuesta falta de competencias que parece que maneja a su antojo", criticó la concejala. "Si Gijón es competente para instalar cámaras de vigilancia en la zona rural también lo es para perseguir las carreras ilegales", apuntó Pineda.