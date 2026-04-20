Reunión en Madrid de Antiguos Alumnos del colegio La Inmaculada de Gijón
El encuentro tuvo lugar en un restaurante de la capital
La asociación de Antiguos Alumnos del colegio La Inmaculada celebró ayer una reunión a la que asistieron 60 personas. La cita tuvo lugar en un conocido restaurante de Madrid. La asociación estuvo representada, como vocales, por Amparo Scola, Paula Fernández y Javier García de la Rúa, además de la presencia del vicepresidente Javier Fernández de la Vega y el presidente Víctor Rodríguez. Hubo integrantes que fueron desde la promoción de 1962 hasta la más joven del colegio, del 2024.
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