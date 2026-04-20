Reunión en Madrid de Antiguos Alumnos del colegio La Inmaculada de Gijón

La asociación de Antiguos Alumnos del colegio La Inmaculada celebró ayer una reunión a la que asistieron 60 personas. La cita tuvo lugar en un conocido restaurante de Madrid. La asociación estuvo representada, como vocales, por Amparo Scola, Paula Fernández y Javier García de la Rúa, además de la presencia del vicepresidente Javier Fernández de la Vega y el presidente Víctor Rodríguez. Hubo integrantes que fueron desde la promoción de 1962 hasta la más joven del colegio, del 2024.