Somió y Cabueñes relanzan la lucha vecinal contras las carreras ilegales

"La gente se está buscando la vida moviéndose por los caminos para no conducir por las carreteras y que se los lleven por delante", cuenta Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió. "No podemos seguir dependiendo de la suerte para que no ocurra una desgracia", añade Nabila Gómez, homóloga de la asociación de Cabueñes. Las dos presidentas están en contacto desde ayer con la intención de impulsar una campaña conjunta, pendiente de poder ampliarse desde la federación rural o con otras parroquias afectadas, para relanzar la lucha local contra las carreras ilegales. La iniciativa surge en respuesta al aparatoso accidente ocurrido este sábado en la carretera que sube al Infanzón por Cabueñes, que todo apunta a que fue provocado por dos turismos que realizaban "maniobras imprudentes" y ocupando los dos carriles , provocando que un autobús que bajaba en dirección a Gijón se los encontrase de frente y chocase, provocando su vuelco. La colisión dejó diez heridos, dos de ellos, la conductora y el copiloto del turismo, graves. La joven está ingresada en la UCI del HUCA.

Lugar del accidente donde volcó un autobús, ayer, con restos de carrocería. / .

Las dos presidentas hablaban ayer a pocos metros del lugar del accidente con un vecino de la zona que prefiere guardar el anonimato. "Aquí, si te da por dormir con la ventana abierta en verano, escuchas cómo suben los coches zumbando. No se va a parar hasta que no pongan cámaras y multas de las gordas, de las de perder puntos", les contaba. Algunos usuarios de este vial les han trasladado también que faltan señales, y que la indicación actual, con límite de 70 kilómetros para subir, es de 90 para bajar en dirección a Gijón, y eso es "una burrada". En el tramo de la colisión del sábado aún había colocadas señales de límite a 40, en parte porque aún quedaba algún resto de aceite en el asfalto.

La sugerencia de reducir la velocidad, al menos en algunos tramos, parece lógica. "Pero los que vienen por aquí para correr no les importan las señales, pero es urgente hacer algo", se lamentó Lafuente. Gómez, por su lado, hizo una primera consulta a socios y considera la colocación de radares, teniendo en cuenta "el problema evidente de seguridad", lo cual podría ser también una medida aceptada. "La otra solución para estos casos serían los badenes, pero en esta carretera, con tantas curvas, no se puede", lamentó Lafuente.

Las dos asociaciones quieren ir de la mano. Suponen que comenzarán con un primer aviso al Ayuntamiento y al Principado, pero saben que la gestión de este problema en su conjunto es complejo y que la carretera del accidente, la nacional 632, podría implicar competencia estatal. La otra carretera desde el Piles hasta El Tasqueru sí es de propiedad local y entienden que se debería actuar sobre ambas y sobre cualquier vial del entorno que pueda usarse como espacio de carreras. "Hasta por el mirador de Somió salen lanzados muchos días", contaba ayer Lafuente. El último incidente conocido fue un atropello múltiple en el polígono de Sotiello en enero.

El accidente de este sábado, por lo demás, sigue sumando testigos. Ayer hacían las maletas Carmen Casares y su familia, que pasaron unos días en la vivienda más cercana al accidente, un alojamiento turístico. "Vimos un coche blanco parado, con las luces puestas, y luego ya el accidente y mucha policía. Acabábamos de pasar por ahí", decía, aún sorprendida. Al igual que las dos presidentas, espera que todos los heridos se recuperen pronto. "Hay que resaltar que la conductora del autobús, al maniobrar para irse contra el talud y no hacia el terraplén, fue muy profesional, pero aquí tarde o temprano ocurrirá una desgracia", completa Gómez.

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