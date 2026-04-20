Naturaleza, gastronomía, cultura y toros. Esos son los ejes del viaje realizado por los aficionados de la peña taurina gijonesa de José Tomás que sirvió este fin de semana para hacer entrega a la ganadería del Puerto de San Lorenzo del trofeo al ejemplar más bravo de la pasada feria de Begoña. "Esperamos más pronto que tarde repetir este triunfo para que toda la afición asturiana vuelva a disfrutar, señaló el ganadero salmantino José Juan Fraile al recibir el galardón de manos de la presidenta de la peña, Ana Rodríguez, y de su vicepresidente, Alfredo Medina.

Los integrantes de la nutrida y activa peña taurina disfrutaron de una intensa jornada en la finca El Puerto de la Calderilla, una dehesa de algo más de 400 hectáreas donde pastan, en el término municipal de Tamames, las reses del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, triunfadores en las dos últimas ferias de Begoña. Primero, con "Berlinés", lidiado por Manzanares en 2024, y "Dengosillo", premiado con la vuelta al ruedo tras una triunfal faena de Alejandro Talavante en la que cortó dos orejas.

Los taurinos recorrieron la finca y pudieron disfrutar del toro en el campo con las explicaciones de Maite Fraile, hermana de José Juan y Lorenzo Fraile. Ellos iban moviendo los toros de un cercado a otro, a caballo, y con la ayuda del pastor alemán "Faraón", para que los taurinos gijoneses pudiesen ver las distintas corridas previstas para este año. Madrid, Santander, Alicante... son algunos de los compromisos de esta ganadería que volverá este mes de agosto a El Bibio. También pudieron ver los animales reseñados para Gijón. "Nos gusta mucho lidiar en el norte. Es un público muy cariñoso que quiere disfrutar", destacó Maite Martín durante la visita.

Tauromaquia, cultura y gastronomía para premiar al toro más bravo lidiado en Gijón (en imágenes) / LNE

Al reconocimiento de la peña se sumó también el Ayuntamiento de la mano del concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios, que les entregó también un recuerdo de la ciudad. "En Gijón tenéis vuestra casa", recordó el edil a los ganaderos, que invitaron de tarde a los aficionados a un tentadero de vacas protagonizado por Julio Norte, uno de los novilleros del momento.

El viaje de la Peña José Tomás, organizado con mimo y una programación de actividades intensa durante cuatro días, incluyó distintas visitas. Disfrutaron de un recorrido en catamarán por el Parque Natural de los Arribes del Duero, con salida desde la localidad portuguesa de Miranda de Duero. Salamanca fue su siguiente parada, donde, además de la visita al Puerto de San Lorenzo, varios de los miembros de la peña compartieron velada con el matador de toros Álvaro de la Calle, muy querido por la afición gijonesa.

Ávila fue otro de los destinos -en concreto, en el municipio de Lanzahíta- esta vez para debutar en la ganadería de José Escolar, donde volvieron a disfrutar del toro en el campo y las enseñanzas del ganadero y su yerno, el matador de toros retirado José Pedro Prados "El Fundi". "Nos explicaron el origen de la ganadería, el día a día en el campo y sus compromisos en las próximas plazas. Ha sido una gran experiencia", destacó Ana Rodríguez para resumir un viaje que, además, remataron con un recorrido por la bodega de Muelas, en la vallisoletana localidad de Tordesillas.