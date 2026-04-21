La Alcaldesa toma las riendas del conflicto de comedores escolares en Gijón: prórroga el viernes, nuevos pliegos el 21 de mayo y línea caliente en enero de 2027
Moriyón asume el compromiso en una reunión con representantes de las familias, que organizaron una sonora protesta en la plaza Mayor
Una reunión extraordinaria este viernes de la Junta de Gobierno para aprobar la prórroga extraordinaria del actual contrato de comedores escolares, tener rematado el 21 de mayo el pliego de condiciones del nuevo contrato que incluya la comprometida línea caliente para su licitación y la previsión de entrada en vigor del nuevo servicio en enero de 2027. Esos son los tres compromisos que la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, asumió en primera persona ante la Federación de Padres y Madres "Miguel Virgós", representada por Gema Valdés, Esmeralda Cristóbal, María García y Esther Pérez.
Junto a Moriyón estuvo el director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno. No participó en el encuentro, pese a estar invitado, el edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, que posteriormente justificó su ausencia por una hospitalización de urgencia de su padre.
Su nombre si protagonizaba los lemas que se podían leer en algunas de las pancartas que padres, madres y pequeños portaban en la sonora concentración que acompañó la reunión desde la plaza Mayor. "Pañeda al comedor nadie se queda" fue uno de los mensajes que se entremezclaron con "La comida de batalla no da la talla" o "Alcaldesa, si cuidas nuestra comida, cuidas nuestro futuro" o "La línea fría es una porquería". Los escolares dejaron a las puertas de la Casa Consistorial tupers de plástico llenos de mensajes similares en nombre de unas familias a a las que el resultado de la reunión dejó un sensación "agridulce y de cierta incredulidad" tras años de reivindicación de mejoras en el servicio. Entre los manifestantes los ediles Alejandro Farpón (IU) y Olaya Suárez (Podemos).
"La reunión ha sido ágil porque tenía muy claro su compromiso con nosotros. El contrato de prolongación del actual servicio no será solo hasta junio sino que será continuo hasta que entre el nuevo y en las mismas condiciones de precio y de todo que ahora", explicó Gema Valdés, presidenta de la Federación. Que también puso en valor que se les van a remitir unos días antes de su aprobación los nuevos pliegos para que puedan hacer sugerencias. Desde Alcaldía se ha fijado como prioridad el impulso a esos pliegos y se ha reforzado su elaboración con personal de varias áreas municipales.
Desde las familias se valora "cualquier paso que suponga una mejora pero no vamos a renunciar a una reivindicación justa y necesaria:un comedor escolar basado en cocina de proximidad y producto de cercanía". Y anuncian que estarán vigilantes para el cumplimiento de los plazos ahora comprometidos. La experiencia de otros plazos anunciados e incumplidos les hace ser prudentes. Aunque ahora la palabra que tienen es la de la propia Alcaldesa. "Se ha mostrado muy comprometida y no vamos a dudar ahora de su palabra", concretó Valdés tras la reunión.
Las representantes de la Federación dejaron en Alcaldía un documento con ocho propuestas para mejorar los comedores escolares. Empezando por la exigencia de cocinas in situ pero haciendo mención también a la disminución de ratios, la formación de las monitoras, las necesidades de ajustes en los horarios o el acceso a la información por parte de las familias.
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