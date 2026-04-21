Nuevo robo en la zona rural de Gijón: dos detenidos por colarse en una nave de este polígono industrial
Los autores escalaron en el edificio para poder sustraer bienes del interior
Nuevo robo en la zona rural de Gijón. La Policía Local arrestó el pasado domingo a dos hombres como supuestos autores de un robo con fuerza por entrar a robar en una nave industrial situada en el polígono de Somonte. La Policía Local de Gijón recibió una llamada de aviso y rápidamente movilizó un par de patrullas y avisó a la Guardia Civil.
Los agentes inspeccionaron la zona y finalmente dieron con los dos responsables. Se les acusa de un robo con fuerza ya que escalaron el edificio para poder robar dentro. La Policía Local también retiró el vehículo que estaban empleando para cargar todo el material que habían robado. La llamada de aviso se recibió sobre las seis menos cuarto de la tarde y los dos detenidos fueron entregados a la Guardia Civil sobre las diez de la noche. La empresa afectada era de carpintería metálica.
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