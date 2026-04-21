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Auxilian a una joven con convulsiones en plena calle en Gijón

Un agente de la Policía Nacional y sanitarios ayudaron a la afectada en el Muelle

Un momento de la intervencion.

Un momento de la intervencion. / Marcos León

C. T.

Agentes de la Policía Nacional así como peatones que caminaban por la calle, entre los que se encontraba un sanitario, fueron los primeros en prestar ayuda a una joven que esta mañana comenzó a convulsionar en plena calle, justo delante del espigón central de Fomento. La afectada, en el suelo, comenzó con temblores mientras un agente y un médico intentaban tranquilizarla y ayudarla.

Hasta la zona se acercaron también sanitarios desplazados en una ambulancia para atender a la joven, acompañada por su pareja. Poco a poco la afectada se fue recuperando y tranquilizando.

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