Auxilian a una joven con convulsiones en plena calle en Gijón

Agentes de la Policía Nacional así como peatones que caminaban por la calle, entre los que se encontraba un sanitario, fueron los primeros en prestar ayuda a una joven que esta mañana comenzó a convulsionar en plena calle, justo delante del espigón central de Fomento. La afectada, en el suelo, comenzó con temblores mientras un agente y un médico intentaban tranquilizarla y ayudarla.

Hasta la zona se acercaron también sanitarios desplazados en una ambulancia para atender a la joven, acompañada por su pareja. Poco a poco la afectada se fue recuperando y tranquilizando.