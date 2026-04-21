Auxilian a una joven con convulsiones en plena calle en Gijón
Un agente de la Policía Nacional y sanitarios ayudaron a la afectada en el Muelle
C. T.
Agentes de la Policía Nacional así como peatones que caminaban por la calle, entre los que se encontraba un sanitario, fueron los primeros en prestar ayuda a una joven que esta mañana comenzó a convulsionar en plena calle, justo delante del espigón central de Fomento. La afectada, en el suelo, comenzó con temblores mientras un agente y un médico intentaban tranquilizarla y ayudarla.
Hasta la zona se acercaron también sanitarios desplazados en una ambulancia para atender a la joven, acompañada por su pareja. Poco a poco la afectada se fue recuperando y tranquilizando.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cacerolas de aspecto piedra más baratas del mercad: por solo 6,95 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia