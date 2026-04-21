Aviso para los conductores: Gijón volverá a contar sólo con una ITV a partir de mayo
Problemas en la instalación de Granda motiva que se cambie la cita a más de 150 conductores
Gijón volverá contar con sólo una estación de ITV a partir del mes de mayo, al tener que cerrar temporalmente la de Granda para realizar obras de mantenimiento.
La gerencia de ITVASA, sociedad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ya ha informado a los representantes de los trabajadores de la necesidad de efectuar un estudio y licitar posteriormente las obras de mantenimiento necesarias.
Unas obras que previsiblemente afectarán a la cubierta del edificio y a uno de sus muros. , La parte de la cubierta que está en peores condiciones, con goteras es la de la zona de la nave que actualmente no se encuentra en uso; la parte posterior, que tiene dos alturas.
Esta no será la primera ocasión en la que la ITV de Granda permanecerá cerrada temporalmente por obras de mantenimiento. En 2024, tras un episodio de fuertes lluvias, ya se hicieron obras de reparación de goteras en la cubierta de la nave de Granda. No fue suficiente para poder utilizar la totalidad de los espacios disponibles en la misma.
El último día en el que se inspeccionarán vehículos en la ITV de Granda, antes de su clausura temporal, será el 30 de abril. Entre 150 y 200 conductores que tenían cita con posterioridad a esa fecha ya han recibido el aviso y se les ha derivado a otra estación de ITV, fundamentalmente la de Tremañes, a donde también se van a trasladar 11 de los 13 trabajadores que se encargan de supervisar vehículos, más el personal de oficinas. Otros dos trabajadores de los que se encargan de la supervisión de vehículos, se trasladarán a la ITV de Avilés.
Fecha y hora
A la mayor parte de los conductores que habían pedido cita en Granda y han sido ahora derivados a Tremañes se les ha respetado la fecha y el horario que habían solicitado.
La nave de Granda comenzó a operar como Inspección Técnica de Vehículos en agosto de 2022, tras unas obras de acondicionamiento en las que se invirtieron 460.000 euros, con los que se acometió una reforma sobre 2.391 metros cuadrados de los 3.500 de superficie que tiene la planta baja del edificio.
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