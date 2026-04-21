Clinic Joven Emprenda abre el plazo para seleccionar a 25 jóvenes emprendedores de Gijón, Avilés y El Franco
El programa de apoyo al emprendimiento, respaldado por Gijón Impulsa, inicia su 20 edición tras haber ayudado a lanzar sus proyectos a 500 jóvenes
El programa Clinic Joven Emprenda, para apoyar a emprendedores empresariales, emprendedores sociales e intraemprendedores (asalariados) a lanzar sus proyectos, ha abierto el plazo de inscripciones, hasta el 31 de mayo, para seleccionar a 25 jóvenes de Gijón, Avilés y El Franco, a los que respaldará en esta edición del programa, la número 20, que se desarrollará entre el 1 y el 11 de septiembre.
Este programa de alto rendimiento, que está respaldado por Gijón Impulsa, fue presentado este martes en el Ayuntamiento de Gijón por la vicealcaldesa y edil de economía, Ángela Pumariega y el director del programa, Enrique Riesgo, acompañados de tres emprendedores de la edición de 2025, Marta Coro, Christian Álvarez y Julia Jiménez, además del director de Gijón Impulsa, Luis Díaz.
El proyecto está dirigido a personas de entre 18 y 33 años, aunque en todas las ediciones siempre incluyen un emprendedor entre los seleccionados que sobrepasa ligeramente esa edad. "Veinte años es muchísimo y lo que habéis conseguido es increíble, porque desde 2007 ha habido mucho trabajo, mucha captación de jóvenes que quieren emprender y mucho capital humano detrás", resaltó Pumariega, quien agregó que Gijón el Ayuntamiento respalda proyectos como este por su contribución a la generación de "riqueza, empleo y puestos de trabajo".
Cambio
Riesgo, por su parte, resaltó el compromiso de los jóvenes emprendedores a los que apoyan a "emprender aquí, creando riqueza, valor e innovación" y resaltó que "los emprendedores que sobreviven no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan al cambio".
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