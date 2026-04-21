El Cuarteto Quiroga regresa este miércoles a Gijón con un programa de grandes clásicos

Considerado uno de los conjuntos de cámara más singulares y dinámicos de su generación, galardonado con el Premio Nacional de Música en 2018, el Cuarteto Quiroga vuelve a poner pie en Gijón. El combinado de música clásica actúa este miércoles, 22 de abril, a las 20.00 horas, en el Teatro Jovellanos para ofrecer una vez más su sonido a la afición local, que les conoce bien por sus visitas regulares a la ciudad.

Este nuevo recital será posible, al igual que varios de los anteriores, gracias a su estrecha relación con la Sociedad Filarmónica de Gijón, que celebra este año su 118.º aniversario e incluye este concierto dentro de la programación de su temporada 25/26. Así, el regreso a la ciudad de una de las formaciones españolas con mayor proyección internacional en el ámbito ofrecerá un menú musical que se apoya en los grandes clásicos.

El programa elegido para esta cita articula un recorrido técnico por tres periodos clave de la historia musical. La primera parte comenzará con el Cuarteto en mi bemol mayor, op. 20, nº 1 de Joseph Haydn, obra fundacional del género. Le seguirá el Cuarteto n.º 8 en do menor, Op. 110 de Dmitri Shostakovich, una pieza de marcado carácter autobiográfico y dramático escrita en 1960 por el compositor, pianista y director de orquesta soviético, de cuya muerte se acaban de cumplir 50 años y que está considerado de los más importantes del siglo XX.

Tras el intermedio, el conjunto interpretará el Cuarteto n.º 12 en mi bemol mayor, Op. 127 de Ludwig van Beethoven, la primera de las monumentales obras tardías del compositor alemán.

La formación, que toma su nombre del violinista gallego Manuel Quiroga -y que forman el asturiano Aitor Hevia y Cibrán Sierra al violín, el violista Josep Puchades y la violonchelista Helena Poggio- fue residente responsable de la prestigiosa Colección Real de Stradivarius Decorados del Palacio Real de Madrid, un reconocimiento subraya su posición en la vanguardia de la interpretación camerística.

Reconocimiento internacional

Además, han sido ensalzados por la prensa internacional, como es el caso de los diarios "The New York Times" y "The Guardian" por sus "exquisitas y frescas interpretaciones" y su talante "revolucionario", respectivamente, gracias a una trayectoria que se caracteriza por un equilibrio entre la recuperación del patrimonio musical español y la interpretación de los grandes ciclos clásicos.

Añadido a su faceta concertística, los miembros del Cuarteto Quiroga desempeñan labor educativa. En la actualidad, son docentes del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, la Universität Mozarteum Salzburg, Musikene y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Para concluir el trimestre, la Sociedad Filarmónica de Gijón aún cuenta con tres citas en su tablón además de la visita del Cuarteto Quiroga al Jovellanos. El 6 de mayo tendrá lugar el recital de los ganadores del Concurso Jóvenes Intérpretes de Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón; el 20 de mayo será el turno del dueto Nadege Rochat (violonchelo) y Noelia Rodiles (piano), y, finalmente, el 10 de junio, la temporada cerrará con la actuación de Moisés P. Sánchez (piano), Ana María Valderrama (violín) y Pablo Martín Caminero (contrabajo) con el concierto "Falla imaginado".