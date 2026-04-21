Enseñanzas y diversión para miles de alumnos en Gijón con el Festival de Teatro Grecolatino: "Es un mundo que engancha"

"El que no ha amado nunca no sabe vivir". Es una máxima que en primera instancia evoca al amor romántico, aunque aplicando una ligera reflexión, probablemente, puede aplicarse a variados campos. Los dos términos principales del enunciado, que pronunció este martes una actriz sobre las tablas del teatro Jovellanos, son el "amar" y el "vivir" y tienen mucho que ver con lo que se vio allí; porque se desprendió amor al arte dramático como forma de vida desde los jóvenes actores gaditanos del grupo "Balbo Teatro", que con sus interpretaciones entregaron moralejas y diversión a partes iguales en la primera jornada del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino.

Los receptores fueron millar y medio de alumnos de secundaria procedentes de todas partes de Asturias, que a través de la representación de las obras clásicas "Coéforas" y "El Persa" tomaron su respectiva dosis de drama y comedia con una pizca de actualidad de 2026 y disfrutaron al máximo ambas funciones, a tenor de sus reacciones desde la platea, que oscilaron desde la impresión hasta la carcajada.

XXIX edición del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino en el Jovellanos de Gijón, en imágenes / Lne

"Es un mundo que engancha". Esta otra manifestación no nació de un actor, aunque en muestra de amor y vida, en este caso, hacia el mundo grecolatino y la educación, sino del impulsor del certamen, que ya va por su 29.º edición, Santiago Recio. El catedrático de Latín del IES Alfonso II de Oviedo -que lidera la Asociación de Teatro Grecolatino de Asturias, ente que organiza el festival junto a la Asociación Céfiro de profesores de Latín y Griego- es pura energía en el sistema del evento, más bien un electrón, porque está en todas partes a la vez, mimando todos los detalles como se pudo ver este martes y en cada edición: desde la presentación del espectáculo, a las entregas de premios, pasando por las bambalinas, preocupado de que nada falte a la compañía teatral.

La sesión de doble dosis de mundo antiguo de este martes corrió a cargo de Balbo, el prestigioso y decano grupo de arte dramático escolar nacional fundado Emilio Flor en el Puerto de Santa María, siendo él mismo quien lo dirige en drama, mientras que Chema de la Flor y Efraín Cruz hacen lo propio en comedia. En este caso, el festival arrancó con el primer género a través de la tragedia "Coéforas", de Esquilo. La obra tiene como protagonista a un joven, Orestes, que con su hermana Electra, tiene que cargar con los errores y traumas de sus padres. El libreto invita a reflexionar si buscar el "ojo por ojo" realmente soluciona los problemas o solo perpetúa el odio.

Tras un interludio donde se entregaron los premios de los diferentes concursos y se ofreció la actuación del dueto de cuerda "Im-pulso”, que integran las jóvenes Cristina Alonso, al violín, y Veronika Makhno, a la viola, llegó el turno del cambio de tercio hacia con "El Persa", de Plauto, una comedia de enredo que habla del triunfo del desfavorecido. En ella, un esclavo urde un plan para liberar a la mujer que ama estafando a un avaricioso proxeneta mediante ingenio y creatividad. "El papel de la mujer es notable y Plauto le otorga un poder intelectual y una dignidad moral que supera al de los hombres", señaló Recio a los cientos de alumnos sentados en las butacas.

¿Y al final? La recompensa para los chicos y chicas de Balbo con el alimento del artista, el aplauso y la ovación, que una vez más se llevan de Gijón, una de las plazas que mejor les conoce, tras su ya clásico paso por el festival, valga la redundancia. Este miércoles, el grupo "Noite Bohemia", del IES Ramón Menéndez Pidal (La Coruña), hará lo propio con "Helena", de Eurípides, y "Gemelos", de Plauto para culminar el certamen ante otro millar y medio de estudiantes.