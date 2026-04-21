Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón

Importante operación de la Guardia Civil en un criadero de Gijón que se ha saldado con el traslado de más de 300 perros al albergue de Gijón. Según ha podido saber este periódico, fue una denuncia ciudadana la que puso sobre la pista al Seprona que, tras la investigación que continúa en marcha, actuó este miércoles en el centro canino ubicado en Serín, en la falda del monte Areo.

En colaboración con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, varias dotaciones se trasladaron hasta el lugar para comprobar el estado de los animales y si el negocio carecía o no de licencias para realizar la actividad de cría y albergue de animales. El Seprona detectó diversas irregularidades que pueden dar lugar a infracciones administrativas e incluso de índole penal. Por el momento la investigación sigue su cauce y no se descartan nuevas intervenciones.

Debido a las posibles infracciones detectadas por los agentes, se decidió trasladar los más de 300 perros que se encontraban en el centro canino hasta el albergue de Gijón, a pocos minutos en coche. Según algunos testigos tal fue el volumen de perros que se encontraban en el lugar que hizo falta realizar varios viajes para que los animales encontraran una nueva residencia temporal y en unas mejores condiciones de las que presuntamente estaban.

Este centro canino está especializado en la cría de "perros pequeños de compañía". En concreto, tratan con razas como el bichón maltés, caniche, chihuahua, pomerania, yorkshire, teckel o schnauzer. También ofrecen servicios de residencia temporal y asesoramiento a la hora de que los compradores potenciales escojan el tipo de animal.

Este caso recuerda a otro que sucedió hace dos años en El Llano. En aquella ocasión, el volumen de perros encontrados fue muy inferior, pero las condiciones en las que se encontraban los canes eran pésimas. Dieciséis perros fueron rescatados en un domicilio de la calle Marcelino González. También se encontró otro animal muerto en el congelador. "Llegaron bastante flacos, con las uñas largas de no haber pisado nunca la calle. La habitación en la que estaban era totalmente insalubre", detallaban desde el albergue.

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El causante, un joven con problemas psíquicos, también protagonizo un violento suceso en el mismo domicilio el pasado diciembre. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que reducirlo con un tiro en la pierna después de atrincherarse en el piso y amenazar con un cuchillo a su madre, que pudo esconderse en el baño. También recibió a las fuerzas del orden lanzándoles una maceta por la ventana. El joven se encuentra en libertad provisional y con una orden de alejamiento de su madre.