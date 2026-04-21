La exvicealcadesa de Viena Mary Vassilakou aterriza en Gijón: "El modelo de Viena con viviendas públicas o subsidiadas para la mayoría de la población es exportable a España"

Mary Vassilakou, nacida en Grecia y también con nacionalidad austriaca, fue vicealcaldesa de Viena por el Partido Verde austriaco. Ayer ofreció una charla en el Centro Municipal de la Arena, organizada por Partíu Verde sobre acceso digno a la vivienda. En Viena históricamente ha gobernado la izquierda.

Explique el caso vienés.

El programa social de vivienda en Viena lleva funcionando cien años. El 62% de los vieneses residen en 500.000 viviendas subsidiadas o públicas, de las que 230.000 son municipales y el resto de cooperativas. Más del 75% de la población alquila. El parque público aumenta con unas 7.000 viviendas anuales.

En España predomina la compra y hay mucha menos vivienda pública. ¿Qué opina?

Cuando la gente tiende a comprar es porque buscan sentirse seguros de que tienen una vivienda de la que nadie les puede obligar a marcharse, por poder adaptar la vivienda a sus gustos y por tener algo que sus hijos hereden. Pero para compra hay que hipotecarse y pasar décadas inseguros por no saber si se va a poder pagar la hipoteca y al envejecer, también envejecen los pisos. En Viena, el sistema de vivienda social no es sólo para grupos vulnerables de la población, sino para la inmensa mayoría. Casi el 80% de los vieneses tienen derecho a estas viviendas sociales, porque el límite de ingresos para acceder es de 61.000 euros netos de ingresos anuales, después de impuestos, para una persona o 115.000 netos para una familia de 4 miembros. Y en el caso de las cooperativas, el dinero que aportas para la construcción, lo puedes recuperar, sin beneficios, si te vas al vender las participaciones que tienes en la cooperativa. Lo que no puedes es vender la vivienda.

¿Considera el sistema exportable a España?

Sí. En toda Europa los estados, las regiones y los municipios poseen terrenos. Y a las cooperativas sin fines de lucro se les pueden dar, como en Viena, préstamos a largo plazo con bajo interés, y el pago de esos préstamos permiten a los ayuntamientos invertir en más vivienda pública.

¿Cuánto paga uno de esos inquilinos en Viena?

Una renta de coste real, porque no hay beneficios. El alquiler promedio es de 8 o 9 euros por metro cuadrado al mes. La mitad que la renta en una vivienda privada. Y hay programas adicionales con alquiler más barato para los jóvenes. Las personas vulnerables tienen apoyos a través de los presupuestos de bienestar social.

¿Por qué cree que en España los verdes no tienen la representatividad política que en Austria o Alemania?

Por razones históricas en España, al igual que Grecia, hubo dictaduras en los años 70 y cuando Los Verdes aparecieron en los años 90 ya les quedaba muy poco espacio por ocupar en la izquierda.

En Austria la principal formación política es de ultraderecha.

Quiero aclarar que yo ahora no tengo representación política, con lo que dio es mi propia opinión. El fenómeno de Austria puede compararse con el de Hungría: estos movimientos tienen un periodo de crecimiento, llegan al poder prometiendo empleo que no crean y luego colapsan por corrupción. La cuestión es cuánto destruyen mientras están en el poder.