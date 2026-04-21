Gijón espera por Morante de la Puebla tras la "muy grave" cogida en Sevilla

Los aficionados a los toros se sobrecogieron ayer después de que un toro de la ganadería de Hermanos García Jiménez hiriese de gravedad a José Antonio Morante de la Puebla en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde el diestro había protagonizado ya momentos para la historia del toreo. El maestro cigarrero, pieza clave de la temporada en la gran mayoría de ferias, es uno de los ingredientes principales de la próxima feria de Begoña en El Bibio, donde está previsto que actúe el 15 de agosto, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

El diestro sevillano sufrió un grave percance ayer en Sevilla durante la lidia de su segundo toro. Fue en el saludo con el capote después de haber paseado una oreja del astado que abrió el festejo. “Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal", reflejaba el parte médico, con pronóstico "muy grave", firmado por el doctor Octavio Mulet.

Morante fue trasladado por sus compañeros hasta la enfermería del coso maestrante, donde fue operado. Luego fue trasladado a la UCI del hospital Viamed de Sevilla. Habrá que esperar varios días todavía para ver la evolución del maestro, para muchos el torero más importante de toda la historia de la tauromaquia.

El diestro Morante de la Puebla sufre una cogida durante la novena corrida de la Feria de Abri. / Julio Munoz / EFE

Una cornada precisamente, en la plaza de Pontevedra, privó a los aficionados gijoneses y asturianos a disfrutar de Morante la pasada feria de Begoña, dentro de una temporada histórica del maestro cigarrero. Pese a su ausencia la plaza rozó el lleno con Fortes, Juan Ortega y Roca Rey en el cartel. A final de temporada, el torero sevillano se quitó la coleta tras una importante tarde el 12 de octubre en Las Ventas, donde salió a hombros. Pero con la temporada actual iniciándose, Morante anunció que volvía a los ruedos. Sevilla fue el escenario de su regreso, cortando dos orejas el Domingo de Resurrección.

Cinco festejos para la feria de Begoña

Desde que se anunció su vuelta son muchos los carteles en los que ha ido apareciendo. El empresario taurino de Gijón, Carlos Zúñiga inició conversaciones para asegurarse la presencia de Morante en sus plazas. El Puerto de Santamaría o Aranjuez son las citas oficiales ya confirmadas. Hay que sumar Gijón, donde el responsable de Circuitos Taurinos le ofreció el día grande de la feria. "Si todo sigue su curso" Morante volverá a El Bibio este año, tal y como relató el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

La feria de Begoña volverá a contar con tres corridas de toros a pie, un festejo de rejones y una novillada. El ciclo comenzará el jueves día 13 de agosto, para respetar las actividades prevista por el eclipse de sol, y finalizará el lunes 17. Además de Morante de la Puebla estarán anunciados Andrés Roca Rey y el rejoneador Diego Ventura. En los primeros días de junio se llevará a cabo la presentación oficial de los carteles. Los aficionados asturianos esperan por una pronta recuperación de Morante y poder disfrutar de su tauromaquia este verano.

En cuanto a ganaderías hay reseñados toros del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, triunfadores las dos últimas ferias en Gijón, La Quinta y Núñez del Cuvillo para los tres festejos a pie. Los novillos llevarán el hierro de La Cercada.