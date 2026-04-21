Gijón repetirá su espectáculo aéreo de drones este verano con más de 500 robots luminosos

Ya es casi una tradición. Gijón acogerá este verano otro espectáculo aéreo de drones en la playa de Poniente. El servicio acaba de salir a licitación, por 60.500 euros con impuestos, con el requisito de que la empresa que se haga con el contrato haga volar al menos 500 drones con sus respectivos puntos de luz. El espectáculo se celebrará el 17 de julio y durará unos 20 minutos.

Como ya viene ocurriendo en estos últimos años, el diseño del show apuesta en medida de lo posible por una lectura local. Se dice en los pliegos que el relato visual debe hacer "referencias icónicas a Gijón y Asturias", ya sea a su patrimonio, cultura y sus paisajes o edificios más reconocibles. En ediciones pasadas, por ejemplo, los drones dibujaron con luces un vaso de sidra y la iglesia de San Pedro. Se piden también "figuras tridimensionales, animaciones dinámicas y transiciones fluidas", y una banda sonora sincronizada con ellas.

Antes del espectáculo, la empresa que se haga con el contrato tendrá que entregar al Ayuntamiento una memoria artística y bocetos de su propuesta. Deberá también elaborar un plan de contingencias y un protocolo de seguridad, y también un preparar un ensayo técnico previo.

En caso de que el show se deba suspender por causas sobrevenidas, que serían principalmente por una jornada del mal tiempo, se podrá reprogramar el show para el día siguiente o en una nueva fecha consensuada. Divertia, por su lado, se encargará de mitigar el alumbrado público en Poniente en el momento del espectáculo y de garantizar un perímetro de seguridad.