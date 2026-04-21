El gobierno local, dispuesto a convocar la Junta de Seguridad para debatir sobre las carreras ilegales en Gijón

El equipo de gobierno está abierto a convocar una reunión de la Junta Local de Seguridad que analice los problemas que puedan existir en las carreteras del concejo y, más en concreto, las situaciones de carreras ilegales que denuncian los vecinos. Una convocatoria que se pedía públicamente desde el PSOE y que el portavoz del gobierno, el edil forista Jesús Martínez Salvador, entiende que "no sería extemporánea en ningún caso y menos en este momento cuando tenemos reciente un desgraciado accidente como el de este fin de semana".

Una referencia al accidente que tuvo lugar en la carretera antigua del Infanzón, a su paso por Cabueñes, tras la colisión de un autobús y un turismo que dejó diez heridos. Testigos presenciales plantearon que el accidente podía haber ocurrido tras las maniobras imprudentes de dos vehículos. Desde Delegación de Gobierno, su titular Adriana Lastra, consideró prematuro atribuir el choque a una carrera ilegal a falta de que se complete el informe oficial. Pero los vecinos denuncian que las carreras ilegales en esa zona son un problema cada vez mayor.

Sobre este asunto, Martínez Salvador concretó que "lo que puedo decir desde el Ayuntamiento es que se hacen controles periódicos que están por encima de las normas en zonas que se consideran conflictivas en materia de tráfico y que están más o menos localizados. Se actúa con intensidad". Pero, en todo caso, explicó el portavoz del gobierno, avanzar en la coordinación con otras administraciones "para hacer una cobertura más amplia siempre será bueno".