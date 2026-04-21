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Importante despliegue en Gijón por el robo de un móvil

La Policía solventó el problema con dos personas identificadas

La intervención policial

La intervención policial

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Llamativo despliegue este mediodía en la avenida Schulz en el cruce con la calle Santa Justa. Varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como coches camuflados, tuvieron que acudir a este punto de la ciudad. Lo que en un principio pareció a los viadantes un problema serio al final resultó ser un conflicto entre dos personas por un supuesto robo de un móvil.

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Según las fuentes consultadas, dichas personas se encontraban en la cola de la Cocina Económica, que se encuentra muy cerca en la calle Mieres. Una de ellas trató de intentar el móvil a la otra lo que provocó un agrio enfrentamiento.

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Hasta el lugar de los hechos acudieron las citadas dotaciones policiales. Al final, todo quedó en un susto y según estas fuentes todo se saldó con dos personas identificadas.

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