La Laboral Ciudad de la Cultura vive "con más actividad que nunca", confirman miembros veteranos del personal

“Llevo 35 años en la Universidad Laboral y este es el momento de más actividad. Por aquí hay gente siempre desde las 7.00 horas que se abre -aunque algún trabajador hay que llega las 6.30 horas-, hasta las 22.30 horas que se cierra el acceso principal. Eso, cuando no hay algo de actividad en el teatro, que entonces se prolonga más”.

Lo cuenta uno de los veteranos trabajadores del gran complejo de la Laboral Ciudad de la Cultura. El mismo que no es la primera vez que tiene que sacar de su error a algunos visitantes del complejo que insisten en lamentar que la Laboral “esté desaprovechada”. “Algunas personas no pueden estar más equivocadas. No saben todo lo que hay aquí”, apunta enseguida.

En la actualidad la Consejería de Cultura calcula que está en uso el 95% de los espacios de la Laboral que dependen del Principado y eso incluye que en el gran complejo de Cabueñes tienen su sede cerca de una veintena de entidades, y eso incluye cinco centros vinculados a la educación -CIFP La Laboral, la ESAD, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos” y el recién abierto Cenif (Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP)-, el centro de arte de LABoral, 102 minipisos que gestiona Vipasa, sociedades y entes públicos como la RTPA (Radio Televisión del Principado), Serpa (Sociedad de Servicios del Principado), Recrea (Sociedad de Gestión y Promoción Cultural del Principado), el Centro de Recursos Escénicos del Principado, la Film Commission, la Cinemateca, Impulsa-Gijón, y empresas privadas como TL Elevator, Dicampus, Talento o el restaurante-bar PatiOH!.

Alumnos en los soportales de la zona universitaria en la Laboral. / Ángel González

La cifra de alumnos o trabajadores vinculados a esas entidades ya supera los 5.000 y si lo que se cuentan son las visitas, público de espectáculos, congresistas y asistentes al Centro de Arte la cifra anual de quienes pasan por los espacios del gran complejo añade otras 570.000 personas, según los datos del Principado.

La Facultad de Enfermería, en licitación

Y más que se van a sumar en cuanto se instale la Facultad de Enfermería y sus 300 alumnos en la parte baja de un claustro que durante años se pensó dedicar a hotel, en una licitación reiteradamente fallida. La obra para esa implantación está empezando su camino de licitaciones.

Del trasiego que hay en el monumental espacio, y que va poco a poco en aumento en los últimos años, da testimonio también Bruno Abad, gerente del restaurante El PatiOH!.

“Llevamos dos años y medio aquí y contentos. Cada vez se ve más vida, claro. Sobre todo de lunes a viernes. Con Impulsa Gijón, con la gente de Talento y con la reforma de la Iglesia que ya ha albergado algún evento grande, y más que creo que habrá, nosotros lo notamos mucho. Otra cosa distinta es el sábado y domingo, que es cuando baja la actividad de las empresas y los centros educativos y hay menos movimiento. Por eso nosotros también estamos ayudando a dinamizar los fines de semana con algunas propuestas”, explica Abad.

Estudiantes salen de la Laboral Ciudad de la Cultura por la puerta principal. / Ángel González

Veterana del complejo también se considera Julia Álvarez, directora del Conservatorio Profesional de Música y Danza, un centro que llegó trasladado a la Laboral en el curso 2008-09. La suya es una ligazón especial con la Laboral porque “aquí me casé, en el año 1979, mi marido es exalumno y mi suegro fue conserje mayor aquí. Para mí este lugar es especial y espero que siga poniéndose en valor, y más de cara a su impulso como Patrimonio de la Unesco”, declara.

Coincide que el complejo está en un momento “muy vivo. Y eso es lo que importa. Que a la Laboral se le de la importancia que tiene, porque es un espacio maravilloso y merece la pena toda la inversión que se hace. Por lo pronto, la iglesia que está rehabilitada y que es un espacio maravilloso, la pensamos aprovechar nosotros todo lo que podamos, con conciertos, recitales de coros y lo que sea. Para nosotros es una gran oportunidad”, asegura.

Aulas para la danza

Porque de espacios, precisamente, hace años que el Conservatorio está falto. “Necesitamos aulas sobre todo para las enseñanzas de danza y tenemos un cierto compromiso del Principado de que nos iban a buscar encaje en algún lugar, concretamente habíamos hablado de las plantas superiores de la Facultad de Enfermería. Ahora mismo para esos estudios sacamos espacio de donde pudimos y otros lo compartimos con la ESAD, pero somos conscientes de que igual ya no hay tanto espacio libre”, expone.

Espacio del Paraninfo, que entrará en obras este año, con la terraza hostelera de la Laboral. / Ángel González

Espacio también le falta a la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático del Principado), según su director, Nacho Ortega, y hace años que también lo reclaman los directores de la Facultad "Jovellanos". “Efectivamente, los alumnos de danza nos ocupan espacios por la tarde, lo que impide que nuestros alumnos puedan usar esas instalaciones para sus necesidades de ensayos, de preparar montajes y otras cuestiones. En este centro hay actividad desde las 7.30 horas hasta las 9 de la noche, porque que nadie se olvide que esto es una titulación superior”, reivindica Ortega.

También son importantes las carencias de almacenaje de la ESAD –“es algo básico, porque en estos estudios se generan escenografías constantemente, que luego no tenemos dónde meter”, aclara- y pese a todo, “también estamos abiertos a la sociedad y a nuestro sector profesional”, con lo que no dudan en acoger las necesidades de Feten, de la Muestra de Artes Escénicas del Principado, o de otras entidades con las que colaboran. Ortega está encantado de la vida que tiene la Laboral, pero sí que reclama que “si se ha configurado como una Ciudad de la Cultura, sea precisamente la cultura el referente; y todo lo que se haga desde el ámbito público”.

Usos en zonas inconclusas desde los años 50

El inquilino con más usuarios, el Centro Integrado de Formación Profesinal La Laboral, está casi en sus máximos con 1.600 alumnos y unos 150 profesores. "Por las mañanas ya estamos en nuestro tope. Solo podríamos crecer un poco por las tardes, pero cada vez es más difícil", reconoce la directora María Goitia.

Como recuerdan desde la Consejería de Cultura, la Laboral es "un singular espacio de más de 130.000 metros cuadrados construidos donde confluye creación, arte y educación". Un complejo monumental donde "desde que fue transferida (la Antigua Universidad Laboral) al Principado en el año 2001" -y con el plan integral de adecuación para su nuevo uso como Ciudad de la Cultura como referente- se han ido acometiendo obras "incluso sobre el complejo monumental que se encontraba en aquel momento en estado de semiabandono. Obras que permitieron recuperar e incluso rematar espacios que habían quedado inconclusos en los años 50 del siglo pasado, dándole nuevos usos a todo el complejo". Y cada vez confluyen más usos.