"La línea caliente no debe ser la meta, hay que ir a cocinas de proximidad": la petición de IU y Podemos al Pleno

Alejandro Farpón y Olaya Suárez, ediles de IU y Podemos, respectivamente, se adelantaron a la reunión que tendrá lugar esta tarde entre la Alcaldesa y representantes de la Federación de Padres de Alumnos Miguel Virgós para hablar de comedores escolares, para presentar una iniciativa que llevaran al próximo Pleno sobre este asunto. Una proposición que va mucho más allá de pedir agilizar la licitación del nuevo contrato para garantizar la implementación a lo largo del curso que viene, aunque no pueda ser desde el principio, de la comprometida línea caliente. Un cambio que afecta a 3.500 alumnos de una treintena de colegios públicos.

"La línea caliente supone una mejora sobre la actual línea fría pero no puede ser la meta. Tiene que ser una transición real hacia un cambio de modelo que nos lleve a las cocinas de proximidad", sentencian ambos ediles que incluyen en su propuesta de acuerdo realizar un estudio exhaustivo que determine las posibilidades reales de que haya cocinas en los propios colegios públicos. No les vale el estudio que se realizó en 2024 y que concluyó que era inviable por cuestiones de espacio y dinero colocar una cocina en cada colegio. Ni siquiera tener una cocina para los colegios de cada distrito.

Llevar las cocinas a los colegios aprovechando espacios infrautilizados

"La matrícula ha bajado mucho y ahora en los colegios hay espacios disponibles u otros infrautilizados y se puede ver como reorganizarlos para que haya cocina, lo que fortalecería a los colegios de cara a la matriculación de nuevos escolares", concretó Farpón, docente en activo. Olaya Suárez dio otro ejemplo a tener en cuenta: "El Federico García Lorca tenía una cocina que se desmanteló, así que hueco tiene. Y se podría ver si desde allí se puede llevar la comida al Príncipe de Asturias, que está al lado. Así en otros barrios". Para ambos ediles el ideal es "dejar atrás ese modelo de cocina industrializada que hace menús para 3.500".

Olaya Suárez (Podemos) y Alejandro Farpón (IU) en la presentación de la iniciativa. / Lne

Y hay otro tercer punto que preocupa a IU y Podemos: la subida de precio que conllevará la mejora del servicio. Por eso, en la iniciativa plenaria se plantea introducir un mecanismo de cofinanciación del precio de los menús para que la subida no tenga una repercusión negativa en la economía de las familias. La idea es que el Ayuntamiento se reparta la carga con las familias desde un planteamiento que no se limite a las actuales becas de comedor. "Esto no es una cuestión de caridad", concretó Suárez. Ahora mismo la mensualidad para un escolar fijo en el comedor está en los 101 euros.

Otro matiz. Cuando IU yPodemos plantean mejoras en la calidad del servicio lo hacen pensando en la calidad de las materias primas y de los menús pero, también, de las condiciones laborales del personal que trabaja en esas cocinas y comedores escolares.

La reunión de esta tarde con la Alcaldesa llega tras el último desencuentro de las familias con el edil de Educación, Jorge Pañeda, que ya anunció un contrato extraordinario para prolongar el actual, que acaba en mayo, y poder garantizar el nuevo servicio mientras se elaboran los pliegos del contrato de línea caliente.