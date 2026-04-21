Una Medalla de Oro con sabor "olímpico" para el Codema de Gijón: "Para los críos es como si hubiéramos ganado los Juegos"

Suena el timbre y, al instante, comienzan a escucharse murmullos, que rápidamente se transforman en el eco de pasos y carreras infantiles resonando hacia las puertas de salida. Son los aproximadamente 600 alumnos de Educación Primaria del Colegio Corazón de María (Codema) de Gijón, que salen al patio a jugar pletóricos de energía. Esa misma alegría contagiosa es la que invadió a la congregación de los Misioneros Claretianos y a toda la comunidad educativa del centro este pasado sábado, cuando recibieron una noticia histórica: el Ayuntamiento de la ciudad les concedió la Medalla de Oro en reconocimiento a su extensa labor formativa y social.

Una Medalla de Oro para el Codema de Gijón, un centro educativo que es "una segunda casa" / Marcos León / Marcos León

Un galardón que trasciende lo institucional y alcanza el corazón de las miles de familias gijonesas que han crecido entre estos muros. "Para los críos, que al cole le den una Medalla de Oro de la ciudad es como si hubiéramos ganado los Juegos", afirma su director, Aitor Castaño, mientras ve corretear a los niños y niñas hacia el patio con una mirada que refleja humildad, pero también la satisfacción de un trabajo bien hecho: el de los docentes y el de la orden, que repercute en el la joya más preciada: la educación de los más pequeños.

Esos esprints de los estudiantes tenían su razón de ser. Lejos de las habituales carreras de recreo, los cientos de infantes se concentraban en el patio pa ser inmortalizados por el objetivo de LA NUEVA ESPAÑA. Los saltos, las sonrisas, los gritos y los saludos a cámara no faltaron. Dentro del tropel de uniformes y alegría, el grupo tuvo como guía a "los mayores": los alumnos de sexto curso, que encaran sus últimos meses en la etapa de Primaria con el orgullo de pertenecer a la institución que ha recibido el máximo laurel que la ciudad puede entregar.

Una vez disuelta la pose, Lucía Rueda, de sexto A, atiende a este diario. La niña reconoce que llevar toda la vida estudiando con los claretianos y está resultando una experiencia "bastante guay". Aunque admite que toca levantarse bastante pronto, asegura que merece la pena porque "me gusta mucho venir". Entre las asignaturas que marcan la diferencia para ella hay una diferencial y es el inglés.

Desde sexto D, sus compañeros Nicolás González y Jimena Eriguren comparten ese sentimiento de pertenencia y entusiasmo a unas siglas que en Gijón va más allá de un mero centro educativo. Nicolás, cuya materia favorita es la Educación Física, asegura que el colegio "merece" el galardón mientras asiente y que estudiar en él "da más ganas de venir al cole" incluso tras haberlo recibido. Por su parte, Jimena, que disfruta especialmente con la Plástica, pone el foco en la humanidad que se respira entre las cuatro paredes del Codema. La pequeña asegura que, pese a ser uno de los colegios más grandes de Asturias, "todo el mundo se conoce como si fuera una familia".

Eje de muchas vidas

Esa atmósfera de cercanía que describen los alumnos no es fruto del azar, sino del empeño diario de un equipo docente que, en muchos casos, ha convertido el centro impulsado por la centenaria orden en el eje de sus propias vidas. Para Javier López, tutor de Primaria y coordinador de Pastoral, la Medalla de Oro es un reconocimiento a una institución que ya es "parte de la historia de Gijón" por su labor educando a generaciones que hoy son el sustento social de la ciudad. Su recorrido vital desde que vino al mundo está ligado al colegio claretiano, ya que estudió en él, desde 2001 imparte clase en una institución con un día a día "mágico". "La familiaridad, el llamarte por tu nombre y el reconocerte en cualquiera en cualquier espacio hace que este colegio sea, indudablemente, una segunda casa", elogia.

Ese sentimiento de pertenencia lo comparte Mónica García, cuya trayectoria en el Codema es un mosaico de funciones y vivencias personales. Desde sus inicios en el comedor hace 17 años hasta su labor actual como docente y auxiliar educativo para niños con necesidades especiales, Mónica ha sido madre, hermana y esposa de antiguos alumnos. Por eso, al hablar del galardón, no puede evitar emocionarse. "Llevo vinculada al Corazón de María y a la parroquia desde que nací; aquí hice la comunión y aquí enterré a mi padre y a mi hermano. Esa medalla la siento como parte de mí, también", afirma, con brillo en los ojos.

Begoña Pérez, coordinadora de Educación Primaria, quien tras 20 años en el centro asegura sentirse "más Codema que nunca". Por su parte, la educadora destaca la simbiosis que existe entre los misioneros claretianos y el personal laico, un equipo que trabaja codo con codo para transmitir los valores de la orden a los más jóvenes. Para la docente, la noticia del Ayuntamiento supone una inyección de energía para el claustro. "Un reconocimiento así todavía nos da más ganas de hacer las cosas bien, de tirar para adelante y seguir mejorando cada día", estima.

"Esto es recoger un trabajo de cien años, a Dios gracias", concluye Aitor Castaño mientras se abre paso entre la multitud de los alumnos y alumnas y sus juegos. El máximo responsable del Corazón de María asegura que este premio les motiva para mantener el listón alto y para "seguir comprometiéndose con toda la ciudadanía" a través de su proyecto educativo. Según explica el director, el objetivo del Codema seguirá siendo ofrecer una formación integral donde lo más importante sea "atender a la persona", cuidando componentes humanos que, como él mismo defiende, van mucho más allá de las meras asignaturas y que tienen como prueba las sonrisas de sus alumnos.