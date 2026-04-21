Queipo y Moriyón urgen el "desbloqueo" de los grandes proyectos de Gijón y esperan un "cambio político en Asturias"

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, achacan a "la falta de interlocución de Adrián Barbón con el Ministerio de Transportes" el retraso de las grandes obras de infraestructuras en la ciudad, principalmente las relacionadas con los accesos a El Musel. Señalan los populares que Queipo, en el marco de "la ronda de contactos con numerosos alcaldes y alcaldesas", se citó esta mañana con la dirigente gijonesa y que ambos ven la necesidad de "un cambio político en Asturias". Ninguno de los dos partidos ha hecho referencia de ningún tipo a la idea de un posible pacto electoral entre ambos partidos, que ya gobiernan Gijón en coalición. Ambos han reclamado el cese de Nieves Roqueñí al frente del Puerto de Gijón.

Los dos dirigentes dicen exigir a los gobiernos autonómico y estatal "desbloquear los grandes proyectos pendientes en Gijón". Reclaman, así, una solución para los accesos a El Musel, el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña y el plan de la estación intermodal. Hablaron de nuevo del a su juicio "fraude electoral" que fue el vial de Jove, anunciado en precampaña y desistido tras las elecciones, y exigen "una solución para los más de mil camiones que cada día atraviesan la ciudad para acceder a El Musel". "Ambos dirigentes constataron también la chapuza en el desdoblamiento de la carretera entre Lloreda y Veriña, paralizado por fallos técnicos significativos en el informe de impacto ambiental presentado por el Ministerio de Transportes, y criticaron que nadie asuma responsabilidades por las decisiones que afectan tan negativamente a Gijón y Asturias", señalan los populares.

Tildan también los dirigentes de "intolerable" la espera por el plan de vías y la estación intermodal. "Con el cronograma del convenio firmado en 2019 con Carmen Moriyón como alcaldesa, la estación ya debería estar terminándose", dicen.

Queipo y Moriyón hablaron también de la presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón en manos de Nieves Roqueñí, exconsejera socialista. "Es inaceptable la utilización que Adrián Barbón hizo de la Autoridad Portuaria de Gijón para deshacerse de Nieves Roqueñí", aseguran. Ambos reclaman "su cese inmediato" y también "la asunción de responsabilidades políticas tras el demoledor informe de la Inspección General de Servicios relativo al Servicio de Minas".

Por último, respecto al problema de la vivienda, dice el PP que ambos dirigentes "coinciden en que las medidas intervencionistas no son la solución" y reclaman "un mayor apoyo del Gobierno de Barbón a las propuestas del Ayuntamiento de Gijón para incrementar la oferta de vivienda asequible", con el anunciado Plan Llave. Defendieron, también, "culminar cuanto antes la ampliación del Hospital de Cabueñes".